La denuncia dell'ACI: 'In Italia 3,5 milioni di Euro 0. L'UE ci ripensi sullo stop'

Invita alla gradualità Sticchi Damiani, numero uno dell'ACI, Automobile Club d'Italia. Parlando della transizione green alla luce dell'ufficialità dell'Ue allo stop di benzina e diesel dal 2035, ha posto l'accento su alcuni problemi che potrebbero sorgere da qui ai prossimi 12 anni.

Come vi abbiamo già spiegato, il parco auto in Italia ha circa 12 anni di media, di conseguenza è molto vecchio, ed è proprio verso i cittadini che hanno vetture più datate a cui sono rivolte le maggiori preoccupazioni di Sticchi Damiani. «In Italia abbiamo il parco auto circolante più vecchio d’Europa con 3,5 milioni di auto Euro 0 – ha detto al Corriere della Sera - è inimmaginabile che così tanti italiani siano in grado di cambiare auto e acquistarne, addirittura, una elettrica senza un percorso graduale, perché si tratta di persone che non hanno le risorse per comprare un’auto nuova».

E sulla decisione Ue aggiunge: «Siamo arrivati a una decisione molto rigida, quando ancora il quadro non è chiaro. In Italia, per esempio, non abbiamo energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di soddisfare una nuova domanda crescente, non abbiamo un’infrastruttura di colonnine di ricarica adeguata e che assicuri gli spostamenti di lungo raggio. La verità è che l’auto elettrica in questo momento si configura come una nuova mobilità fatta da city car per chi se lo può permettere, visto il costo di questo tipo di auto».

Secondo il numero uno dell'ACI bisogna perseguire la strada degli e-fuel, così come da indirizzo della Germania: «La Germania può esercitare un ruolo di indirizzo, ma l’obiettivo è arrivare a un convincimento di carattere generale e chiarire che esistono più alternative. La tecnologia e il progresso evidenziano che i carburanti ecologici e i carburanti sintetici possono garantire un’ottima capacità di abbattimento delle emissioni. Ci sono, dunque, più soluzioni per assicurare la famosa neutralità tecnologica. Dobbiamo perciò riservarci tutte le strade possibili per un modello sostenibile in grado di ridurre le emissioni di C02».

Sulla possibilità che Bruxelles ci ripensi: «Me lo auguro, perché è davvero poco razionale decidere oggi cosa accadrà tra 12 anni. Con le attuali modalità per l’Italia sarebbe una rovina». Chiusura dedicata alle emissioni nocive delle auto, e stando a Sticchi Damiani non vi sarebbero differenze fra elettriche o endotermiche: «Green NCAP prende in considerazione tre elementi fondamentali: la quantità di polveri sottili emesse, le emissioni che alterano il clima, l’efficenza energetica. I dati emersi sono molto interessanti: dal momento della costruzione a quello di demolizione l’energia consumata da un’auto elettrica è analoga a quella di un’auto a motore endotermico di ultima generazione».