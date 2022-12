Le auto col nome meno riuscito di sempre: dalla Dictator alla Laputa

Nella storia dell’auto ci sono tantissime case costruttrici e ancor più modelli da ricordare, e pensate quanto possa essere complesso per un marchio, trovare un nome per ogni nuovo modello da inserire in gamma. C’è chi intitola la vettura ad una persona importante, chi utilizza sigle o chi inventa un nome nuovo, ma a volte si cade nel ridicolo.

Abbiamo scoperto chi sono le persone che hanno dato il nome ad alcune della auto più iconiche della storia, e di recente vi abbiamo raccontato l’origine dei nomi attribuiti ai modelli Lamborghini, oggi invece vi proponiamo alcuni dei nomi meno riusciti nella lunga storia dell’automobilismo, nomi che a volte diventano ridicoli a livello universale, mentre altre volte acquistano una connotazione buffa soltanto in alcuni paesi.

La Toyota MR2 ad esempio si identifica con una sigla apparentemente innocua, ma in Francia hanno eliminato il 2, perché la pronuncia “em-er-deux” sarebbe stata troppo simile a “merde”. La Studebaker Dictator invece ha cambiato il nome in Commander, perché negli anni ’30 e ’40 la parola dittatore non era certo ben vista.

Il pick-up da lavoro Mazda Titan Dump significa discarica di titani, ma il costruttore giapponese ha fatto di peggio con la Mazda Laputa, il nome dell’isola volante presente nei Viaggi di Gulliver, anche se in Spagna “la puta” ha un significato ben diverso. Il crossover di Isuzu, il Mysterious Utility Wizard, porta un nome degno di un volume della saga di Harry Potter, mentre fa sorridere la Chevrolet Celebrity, una celebrità che di fatto non è mai diventata tale.

Infine vale la pena ricordare la Morris Isis, la cui denominazione deriva dal nome alternativo del fiume Tamigi che bagnava Oxford, la città natale di Morris Motors, peccato che dal 2014, per ovvie ragioni, questo nome sia ora legato al terrorismo.