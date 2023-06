DeltaWing, il curioso prototipo di Le Mans amato su Gran Turismo: ecco i suoi segreti

Sono tante le auto curiose che hanno corso alla 24 Ore di Le Mans, gara che si concluderà oggi, centesima edizione della storia. Fra queste merita senza dubbio una menzione la DeltaWing, auto dalla forma più unica che rara.

Si tratta di una vettura che rientra nelle categoria orride e veloci, auto da corsa più brutte di sempre, ma che avevano il loro perchè, risultando estremamente competitive. Fece la sua comparsa nel 2012, prendendo parte alla gara in territorio francese grazie alla nascita della Garage 56, categoria riservata ai prototipi “fuori concorso”, e che quest'anno ospiterà la mostruosa Chevrolet Camaro NASCAR, velocissima nei test pre-gara.

L'idea era quella di riservare uno slot alle automobili più innovative ed interessanti, e alla fine venne scelta proprio la DeltaWing. Contrariamente a quanto si possa pensare, non fu un progetto Nissan bensì totalmente americano, realizzato da Ben Bowlby, Dan Gurney, Duncan Dayton e Don Panoz.

Inizialmente venne concepita come auto da Indycar ma in seguito riconvertita a prototipo e fatta correre appunto sul Circuit de La Sarthe. Come si intuisce dal nome, la vettura aveva una forma a delta, quella che solitamente caratterizza i cacciabombardieri.

Di conseguenza risultava essere stretta e appuntita davanti (un metro circa) e più larga dietro (due metri), senza necessità di alcun alettone in quanto l'aderenza era dato dal sottoscocca e dalle paratie presenti ai lati dell'abitacolo.

Il peso dell'auto era posizionato al 73 per cento al posteriore dove si trovava anche il motore, e alla bilancia risultava un'auto da soli 475 chilogrammi di peso, compresi carburante e pilota.

Il motore era invece un Nissan 1.6 DIG-T derivato dalla Juke Nismo con una potenza di 300 cavalli e un serbatoio di soli 40 litri. Nonostante lo scetticismo, alla fine la DeltaWing riuscì ad andare velocissima, eguagliando le LMP2.

Purtroppo la 24 Ore di Le Mans si concluse dopo 75 giri a seguito di un incidente con una Toyota TS030. Dopo l'avventura francese, la DeltaWing perse l'appoggio di Nissan trovando quello di Mazda: continuò a correre fino al 2016 senza però ottenere mai grandi risultati.



La sua comparsa nella serie di videogiochi Gran Turismo ha aumentato ulteriormente la sua fama regalando svariate ore di divertimento ai videogiocatori di tutto il mondo.