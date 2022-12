Delta4x4 ha messo le mani sulla Tesla Model Y: adesso aggredisce le strade offroad

Per adattare una vettura alle strade offroad, Delta4x4 potrebbe fare al caso vostro: il tuner tedesco è specializzato nella creazioni di veicoli inarrestabili per il fuoristrada, dalla Rolls-Royce Cullinan Overlander all’incredibile Mercedes Classe G dotato di cingoli indipendenti. Ebbene, da oggi Delta4x4 può trasformare anche la Tesla Model Y.

La ricetta di Delta4x4 per il best seller di Palo Alto (ricordiamo che secondo i consumatori i veicoli più affidabili sul mercato sono Tesla e Nissan) prevede un kit sospensioni che alza il corpo vettura di 35 mm, accoppiato a un set di nuovi cerchioni che calzano pneumatici specifici per l’offroad, in particolare quattro Continental Cross Contact ATR in misura 265/45 R20 che contribuiscono ad alzare ulteriormente l’assetto della Model Y, che così arriva ad avere un altezza da terra di 22 cm.

In questa maniera l’auto permette di spingersi su terreni inesplorati e per questo motivo è necessario portarsi appresso attrezzatura extra per essere pronti ad ogni evenienza, motivo per il quale sul tetto è montato un portapacchi che può ospitare una ruota di scorta, pannelli di recupero, una pala, serbatoi di acqua e cassette degli attrezzi. Inoltre la parte frontale del supporto ospita una striscia LED che funge da fanaleria supplementare, che va a sommarsi alla luce offerta dai quattro elementi PIAA LED montanti sul paraurti anteriore.

Se foste interessati a questo tipo di componenti, sappiate che il solo kit sospensioni costa 900 euro, mentre per cerchioni e pneumatici sono richiesti ulteriori 4.500 euro. Il portapacchi da tetto costa invece 2.900 euro, che diventano 3.800 con la striscia LED. Infine il paraurti frontale con i fari supplementari richiede 1.900 euro.