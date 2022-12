Delta 4x4 mette i cingoli al Mercedes Classe G 500: inarrestabile, ma che prezzo!

Giorni fa vi abbiamo mostrato quanto siano più efficaci le gomme invernali rispetto alle estive sulla neve, ma in certi casi anche gli pneumatici specifici non permettono di arrivare dove si vorrebbe, e allora servono soluzioni più estreme. Un cliente di Delta 4x4 ad esempio ha chiesto aiuto al preparatore per raggiungere il suo chalet in quota.

Dunque se come l’agronomo svizzero appena citato aveste bisogno di un mezzo in grado di non fermarsi di fronte a nulla, nemmeno quando la neve è troppa, allora Delta 4x4 ha la soluzione per voi, e in questo caso una Mercedes Classe G 500 è stata modificata ed equipaggiata con un set di Caterpillar Tracks, ovvero quattro cingoli che rendono il SUV pressoché inarrestabile.

Le ruote originali vengono messe da parte per lasciare spazio ai cingoli di Delta 4x4 (questi si possono poi smontare per rimontare le ruote di serie), ma questa sostituzione viene accompagnata da un nuovo set di sospensioni che alzano il veicolo di 20 centimetri, a cui si aggiungono parafanghi più larghi per contenere il tutto, e infine non mancano protezioni varie e un portapacchi da tetto con tanto di fanaleria LED supplementare.

Il lato negativo della preparazione è indubbiamente il costo che di fatto supera il costo della vettura stessa. La Mercedes Classe G ha un prezzo di listino che supera di poco i 130.000 euro, mentre tutti i pezzi che compongono questa trasformazione aumentano il conto di altri 139.000 euro: solo i cingoli necessitano di una spesa di 50.000 euro a cui si sommano altri 50.000 euro richiesti per l’omologazione Svizzera, le sospensioni richiedono altri 19.000 euro, e la parte restante interessa tutti gli extra montati a bordo.

La spesa non è certo contenuta, ma il risultato parla da sé. E a proposito del SUV tedesco, vi ricordiamo che anche il Mercedes Classe G è diventato full electric con denominazione EQG e 4 motori elettrici.