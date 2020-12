La mitica DeLorean reinventata per il 40° anniversario: i render

Come potrebbe apparire una DeLorean DMC-12 pensata per il 2021? Se lo è chiesto il designer spagnolo Angel Guerra. La vettura di Ritorno al Futuro diventa così un'icona del passato da adattare al presente. Nel frattempo la rinata DeLorean Motor Company sta preparando una versione moderna che manterrà le forme dell'originale.

Guerra, con un passato in Rimac, ha disegnato la sua DeLorean in sole due settimane, durante il tempo libero. L'auto ripropone sotto le spoglie di una supercar moderna alcune soluzioni della DeLorean disegnata da Giorgetto Giugiaro: Guerra rivendica proporzioni e spirito fedeli all'originale. Della versione del 1981 mantiene il padiglione basso e dalle forme dinamiche, la linea che taglia in due la vettura orizzontalmente, la carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato e le portiere ad ali di gabbiano.

La gestione della DeLorean originale fu uno dei più grandi disastri della storia dell'automobile. Nel 1976 fu presentato il primo prototipo, progettato da William T. Collins. Ci si rese conto durante lo sviluppo che il brevetto per la costruzione del telaio che John DeLorean aveva acquisito era inadatto alla produzione di massa. L'auto fu riprogettata completamente e in breve tempo da Colin Chapman, ingegnere fondatore di Lotus. La fabbrica a Dunmurry, Irlanda del Nord, nata grazie ad un accordo con il governo britannico, fu costruita con anni di ritardo e non venne mai dotata di personale specializzato. La vettura non era quella del progetto iniziale e risultava poco veloce ed afflitta da gravi problemi di qualità costruttiva e di affidabilità, ciononostante le vendite del 1981 non andarono male, seppur con numeri inferiori a quelli previsti. Gli ordini c'erano ma mancavano finanziamenti per continuare la produzione. Nell'ottobre 1982, ad un passo dalla bancarotta, John DeLorean fu arrestato dall'FBI per traffico internazionale di stupefacenti. Su ciò che successe nell'epilogo di questa incredibile storia, inclusa la misteriosa morte di Chapman nel dicembre 1982, ci sono più chiavi di lettura nonché le più ardite teorie.

Rimane oggi la splendida carrozzeria di Giorgetto Giugiaro, intoccabile durante le mille modifiche al progetto e icona degli anni 80. La saga cinematografica Ritorno al Futuro gli ha donato una visibilità postuma che tuttora permane nella cultura pop. Trovare un esemplare in buone condizioni, come questa DeLorean in vendita in Estonia, non è difficile, a patto di mettere sul piatto una cifra considerevole.