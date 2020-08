La DeLorean di Ritorno al Futuro diventa un pick-up ispirato al Tesla Cybertruck

Cosa vi ricorda il nome DeLorean? Beh ovviamente la DeLorean DMC-12 utilizzata da Robert Zemeckis per la sua iconica trilogia di Ritorno al Futuro, una vettura mitica che DeLorean Motor Company sta riportando in vita con 350 CV di potenza. Al di là del modello ufficiale però, qualcuno ha pensato di trasformare l'auto in un pick-up truck.

Il render della particolare vettura arriva da Instagram, in particolare dal profilo di David Malcolm Beasley (undb1980), che ha mescolato le classiche linee della DMC-12 a quelle più recenti del Tesla Cybertruck - che sin dalla sua presentazione, avvenuta nel novembre 2019, non smette di generare meme, render fantasiosi e quant'altro.

Lo strano ibrido uscito fuori ha elementi sia della vettura originale utilizzata per il film che dettagli presi di peso dalla creatura di Elon Musk, la domanda che vogliamo farvi però è: vi piacerebbe una DeLorean di questo tipo? Oltre alla classica DMC-12 rinnovata, DeLorean Motor Company dovrebbe lanciare anche un pick-up truck per conquistare il mercato americano?

Difficile rispondere, anche se un modello simile utilizzato per i film con Michael J. Fox avrebbe forse permesso a Marty McFly di trasportare qualcosa "di grosso" fra un'epoca e l'altra, o semplicemente avrebbe dato a Doc Brown l'opportunità di creare un "serbatoio" per i rifiuti di più grandi dimensioni (è così che la DeLorean viene alimentata alla fine del primo film e nel corso del secondo). Certo perdendo un bel po' di appeal, non credete?