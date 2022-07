DeLorean, non solo DMC-12 e Alpha5: ci sono altri tre concept Alpha, le immagini

Lo scorso aprile abbiamo visto la prima immagine della DeLorean DMC-12 elettrica, la quale verrà svelata in via definitiva il 21 agosto 2022 come Alpha5. Non è però l’unica, nuova vettura di casa DeLorean in fase di sviluppo: lo stesso produttore ha diffuso i render concept di altre tre automobili della linea Alpha.

A due mesi circa dall’ufficializzazione della DeLorean Alpha5 citata sopra, di cui verranno prodotti solamente 88 modelli, il CEO della DeLorean Motor Company Joost de Vries ha menzionato altri concept sul sito web ufficiale chiamati Alpha2, Alpha3 e Alpha4. L’Alpha2 punta verso il futuro in un “completo allontanamento dal design legacy del DMC-12” e la potete vedere in calce alla notizia nelle sue sfumature dorate.

L'Alpha3 rappresenta una berlina futuristica della metà degli anni 2000, con corpo particolarmente lungo e propulsore elettrico, ma anche due enormi porte ad ali di gabbiano per i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori. Come sempre, lo stile fluido moderno aiuta il concept a caratterizzarsi rispetto al resto del mercato.

Ma ancora più intrigante è il SUV DeLorean Alpha4, sempre visibile con i render in fondo alla notizia, il cui design adotta porte standard per l'anteriore con ali di gabbiano per il posteriore. Il cofano, invece, si caratterizza per il suo aspetto aggressivo.

Al momento della scrittura di questa notizia non è chiaro quali concept tra questi diventeranno realtà in un futuro più o meno prossimo. Pertanto, non ci resta che attendere il Concours d'Elegance di Pebble Beach 2022 che si svolgerà il 21 agosto per scoprire se DeLorean avrà qualche sorpresa per tutti noi.