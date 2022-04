La nuova DeLorean elettrica sta arrivando: c'è la prima immagine dell'auto

La data di lancio della nuova DeLorean elettrica ormai la sappiamo: il 21 agosto 2022 farà il suo debutto ufficiale nel contesto del Pebble Beach Concours d’Elegance. Non possono mancare, però, i soliti teaser per alimentare l’hype relativo alla iconica vettura: ecco a voi, quindi, la prima immagine ufficiale della DeLorean EV.

L’ultimo teaser pubblicato da Italdesign si limita a mostrarci solamente una porzione del veicolo, ma resta pur sempre la prima volta che possiamo osservare nel dettaglio il render ufficiale senza giochi di luci e ombre, come nel caso del primo teaser che trovate in copertina alla notizia.

La nuova fotografia/render ci mostra il lato guida della DeLorean dal retro: la linea del tetto sembra particolarmente arcuata e meno angolare, allontanandosi quindi dal design adottato nella iconica DMC-12. Inoltre, sembra proprio che ci siano fanali posteriori a tutta larghezza dove l’angolo esterno è più spesso. Appena sotto, in penombra, spunta poi il logo minimal DeLorean con una piccola bandiera tricolore sulla seconda “E”.

Al momento non si conoscono altri dettagli, né lato design, né sul propulsore elettrico; di conseguenza, non ci resta che soffermarci ad ammirare questo render ufficiale in attesa di maggiori informazioni da parte di Italdesign. Ormai il lancio si sta avvicinando, quindi dobbiamo davvero prepararci a una futura serie di teaser.

