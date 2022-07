Questa DeLorean DMC-12 è in vendita: vi fa tornare indietro al 1981

DeLorean ha di recente presentato la sua prima auto dopo 40 anni di silenzio, pensiamo alla DeLorean Alpha5 elettrica che tocca le 88 miglia orarie in 4,35 secondi. La compagnia americana però è famosa per un altro modello: la DMC-12.

Resa leggendaria dalla trilogia cinematografica di Ritorno al Futuro appena dopo aver mandato in rovina la società che l'aveva costruita (storia della mitica DeLorean DMC-12), la DeLorean DMC-12 è oggi un salto nel tempo che può portarvi in un istante negli anni '80. In circolazione esistono ancora unità ben tenute, come ad esempio la DMC-12 che vedete in foto. È stata costruita in Irlanda del Nord nel 1981 e venduta negli Stati Uniti, ha avuto un solo proprietario per 40 anni che ha percorso con l'auto solo 885 km. In totale la vettura ha oggi 916 km, 64 dei quali son stati fatti dal proprietario che l'ha presa in custodia nell'aprile del 2021.

Come quasi tutte le DMC-12 in circolazione, mantiene la carrozzeria originale in alluminio, mentre il motore montato sopra è un 132 CV catalizzato, non è dunque la versione da 2.85 litri PRV V6 da 156 CV. Il suo tachimetro arriva a 85 miglia orarie (140 km/h, obbligatorio negli USA al tempo), dunque è anche difficile capire quando toccate esattamente le 88 miglia orarie necessarie al viaggio nel tempo...

La sua velocità però può essere di parecchio superiore a questa soglia, Car & Driver ha infatti raggiunto i 193 km/h effettuando uno scatto 0-96 km/h in 9,5 secondi - e no, come potete immaginare con dati simili non lascia sull'asfalto delle lingue di fuoco come accadeva nei film. La vettura è attualmente all'asta sul sito Bring a Trailer e l'offerta più alta sinora è di 52.000 dollari. L'asta si chiude fra 5 giorni al momento in cui scriviamo.