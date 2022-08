DeLorean DMC-12 in vendita, è in condizioni perfette: le foto vi faranno tornare al 1983

A metà luglio abbiamo avuto l’occasione di vedere una DeLorean DMC-12 in ottime condizioni in vendita online, ma sembra quasi nulla in confronto a un altro esemplare apparso su un altro portale, in deposito dal 1986 e, da allora, rimasto in condizioni immacolate.

Quello che vedete in copertina e in calce alla notizia potrebbe essere una delle DeLorean DMC-12 del 1983 nelle migliori condizioni possibili, complice il fatto che è rimasta in una struttura climatizzata dal 1986 dopo avere percorso solamente circa 8.000 chilometri.

Per preparare questo esemplare alla vendita, specifica l’annuncio di vendita su Podium Auto Sales, la DMC-12 in questione ha visto la sostituzione di pompa del carburante, candele, filtro dell'olio, tubazioni del carburante e liquido di raffreddamento, mentre il serbatoio è stato lavato. Al contempo, sono stati sostituiti anche i montanti delle portiere e del bagagliaio, assieme alle pinze dei freni. Gli pneumatici in dotazione, invece, sembrano proprio i Goodyear originali.

Infine, esternamente non si notano segni di usura; le uniche imperfezioni presenti sono negli interni, ma sono davvero lievi, tanto che l’auto sembra appena uscita dalla linea di produzione.

Il prezzo? Non aspettatevi sconti: questa unità è in vendita a 98.000 Dollari da Podium Auto Sales a Pompano Beach, in Florida. Insomma, si tratta di un modello davvero per pochi, ma uno spettacolo per gli occhi di molti appassionati.

Nel mentre, continua l’attesa della nuova DeLorean Alpha5 presentata a fine maggio 2022.