DeLorean DMC-12 e Ritorno al futuro: la querelle finisce in tribunale

A quanto pare la mitica storia d'amore tra la DeLorean e la mitica saga cinematografica di Ritorno al futuro è destinata a finire in tribunale. Un amore che sembrava essere destinato a durare per sempre ma che adesso si frantuma sotto il peso di una miriade di cavilli legali per i quali è stato richiesto il giudizio.

In fin dei conti tutti, o quasi, hanno visto Marty McFly e Doc viaggiare a bordo di quella strana macchina del tempo ricavata da una DeLorean DMC-12 (a tal proposito: ritrovata una DeLorean DCM-12 rossa abbandonata per 25 anni). Un'auto diventata iconica ma soltanto sul grande schermo. Infatti, si tratta di una sfortunatissima storia automobilistica, di un brand statunitense nato con grandi aspettative e obiettivi, ma che è finito ben presto con la dichiarazione di bancarotta (qui ricordiamo i più grandi fallimenti della storia dell'automobile: dalla GM EV1 alla DeLorean DMC-12).

L'idillio artistico (ed economico) tra cinema e automobilismo sin dagli anni '80 ha rappresentato un mito per tutti gli appassionati del genere. Ma spesso non tutto (per non dire nulla) è come sembra, e così anche la DeLorean Motor Company ha deciso di rompere il proprio rapporto con la NBC Universal, citandola in giudizio per il mancato pagamento dei profitti derivanti soprattutto dal merchandising del film.

Il primo accordo tra le due parti risale al 1989, quando John DeLorean della DeLorean Motor Company ha deciso di rompere il proprio rapporto con la NBC Universal, citandola in giudizio per ricevere il 5% dei ricavi del merchandising e degli accordi commerciali legati alla saga cinematografica. Ma la DeLorean Motor Company ha dichiarato bancarotta nel 1985, alcuni diritti vennero quindi comprati dalla Consolidated International. Infine, nel 2007, tutto è è passato nelle mani di una società texana (dal nome DeLorean Motor Company).

Inoltre, la NBC Universal, secondo quanto rivelato dalla nostra fonte di riferimento, credeva di avere ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni per poter utilizzare il modello nel franchise di Ritorno al futuro, nonché per tutte le attività riguardanti il franchising. Da qui il presunto mancato pagamento dei profitti, e la decisione di presentarsi di fronte a un giudice (per saperne di più: DeLorean fa causa alla Universal: tutta colpa di Ritorno al Futuro...).