DeLorean fa causa alla Universal: tutta colpa di Ritorno al Futuro...

La DeLorean, nota casa automobilista americana divenuta ultra famosa in tutto il mondo dopo Ritorno al Futuro, ha deciso di fare causa alla Universal. Secondo la stessa, l'azienda avrebbe sfruttato i diritti della sua auto, la DMC-12, durante i film della famosa saga senza ottenere un giusto compenso in cambio.

Una notizia decisamente clamorosa che è giunta nelle scorse ore: per l'azienda, la casa cinematografica hollywoodiana non avrebbe riconosciuto in modo corretto gli utili previsti dall'accordo del 1989, inerenti il famoso bolide utilizzato da Doc e Marty per viaggiare nelle varie epoche. Tra l'altro se foste dei fan del film, sappiate che di recente è stata messa all'asta una DeLorena DMC-12 in condizioni davvero perfette.

A riportare la notizia della causa è stato il Los Angeles Times secondo cui inizialmente DeLorean avrebbe utilizzato un approccio soft nei confronti della NBCUniversal, chiedendo un ricalcolo degli utili, ma non avendo ricevuto alcuna risposta sarebbe scattata una causa milionaria che potrebbe portare l'azienda di auto a ottenere un rimborso incredibile. Non va infatti dimenticato che la saga di Ritorno al Futuro è una delle più amate di tutti i tempi e la trilogia ha incassato quasi un miliardo di dollari solo al botteghino.

Secondo quanto sottolineato dalla DeLorean Motor Company, subentrata alla vecchia proprietà nel 1997, il creatore della DMC-12 avrebbe stretto un accordo con la Universal pari al 5% delle entrate derivanti dal merchandising e dagli accordi commerciali legati ai film. "Nonostante l'uso continuo da parte di NBCUniversal della licenza originariamente concessa agli Universal Studios e sebbene abbia continuato a pagare alcune royalties, NBCUniversal non è riuscita a pagare completamente DMC per tale uso in base all'accordo del 1989» sostengono i legali della casa automobilistica.

Nel caso in cui DeLorean dovesse vincere la causa, potrebbe addirittura arricchirsi più di quanto fatto dalle vendite della stessa DMC-12. L'auto con le portiere ad ali di gabbiano è un gioiello dal punto di vista stilistico ma lascia un po' a desiderare in quanto a meccanica, e ciò la l'ha resa molto complicata da riparare. In ogni caso non è da escludere che a breve possa arrivare una vera e propria erede per la macchina di Ritorno al futuro, una nuova DeLorean DMC12 spinta dalla figlia del suo famoso creatore. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di capire come evolverà la vicenda giudiziaria.