DeLorean: la nuova auto elettrica si mostra in un primo teaser

Quando si pensa alla DeLorean non può non tornare alla mente la trilogia di Ritorno al Futuro, serie cinematografica dove la celebre vettura viene trasformata da "Doc" in una macchina del tempo. A tal proposito, la nuova EVolved sembra ispirarsi proprio al modello che ha contribuito a rendere l'azienda celebre in tutto il mondo.

Qualche settimana fa il CEO della DeLorean aveva confermato l'arrivo di un'intera nuova linea per ampliare il parco auto dell'azienda. Ad ogni modo, attualmente i riflettori sono puntati sulla EVolved, una macchina interamente elettrica e più dedita al lusso.

I canali social della casa automobilistica, per stuzzicare la curiosità degli appassionati, hanno fornito un primo indizio della vettura attraverso un teaser dedicato, lo stesso allegato in calce alla notizia. Dall'immagine sembra ulteriormente confermata l'apertura delle portiere ad ali di gabbiano e la volontà di DeLorean di rivisitare in chiave moderna la DMC-12 dei primi anni '80. Anche questa auto, come l'originale, rivedrà il coinvolgimento di Italdesign seppur non quello del suo progettista, Giorgetto Giugiaro, ormai non più parte della compagnia.

Attualmente mancano ancora le informazioni circa il comparto del design e quello sul fronte della power-train, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova clip della DeLorean EVolved? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.