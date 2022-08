DeLorean annuncia la Alpha5 Plasmatail, versione shooting brake della Alpha5

Il nome DeLorean è sicuramente legato alla leggendaria DMC-12 di Ritorno al Futuro (la storia della mitica DeLorean DMC-12), oggi però il brand è rinato con la presentazione della Alpha5, che presto avrà una shooting brake chiamata DeLorean Alpha5 Plasmatail.

Negli ultimi giorni DeLorean si è divertita alquanto a Pebble Beach, mostrando a tutti gli appassionati in loco la sua Alpha5 per la prima volta in pubblico. Nella vicina DeLorean House però ci son state altre due sorprese: la Alpha5 Plasmatail 2024 e la Omega 2040. Due concept molto diversi fra loro, uno molto vicino alla realtà, l'altro più fantascientifico e forse destinato a rimanere un prototipo.

La Alpha5 Plasmatail infatti non è altro che la versione shooting brake della Alpha5 già presentata, la società ha infatti già confermato che diventerà una vettura di serie a partire dal 2024, così come indica lo stesso nome. La Omega 2040 è invece un carrozzato prototipo che indica la visione che DeLorean ha del futuro, una vettura che sembra quasi una Baja da competizione, difficile da collocare in un segmento.

Non è di certo un pick-up perché non ha il cassone posteriore, non è un SUV classico, potrebbe forse essere definito un crossover oppure una coupé dall'assetto rialzato e dalle gomme fat, adatte anche a superfici estreme. È probabilmente più un esercizio di stile che altro, questo però lo scopriremo probabilmente nel 2040...