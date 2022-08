DeLorean Alpha5 è realtà: le prime foto dal vivo a Pebble Beach

La DeLorean Alpha5 ufficializzata a fine maggio è finalmente realtà a tutti gli effetti: nel contesto del Concours d'Elegance di Pebble Beach 2022 la coupé elettrica ha fatto il suo debutto mostrandosi al pubblico con la forma liscia e le enormi porte ad ali di gabbiano: pronti ad ammirarla?

L’iconico evento automobilistico ha aperto le porte alla DeLorean Alpha5, la prima di una nuova generazione di vetture da parte dello storico produttore. In calce alla notizia trovate le uniche tre fotografie dal vivo diffuse dalla DeLorean Motor Company nelle ultime ore, dove possiamo ammirare la parte frontale, una visuale di tre quarti ravvicinata e una da distanza con le porte aperte nel suo stand dedicato. La coupé EV, come si può vedere, ha attratto non pochi appassionati.

Tuttavia, ricordiamo che non è l’unico modello Alpha in arrivo: DeLorean ha svelato altri tre concept lo scorso mese, a partire dalla sportiva Alpha2 che potrebbe essere considerata il successore effettivo della DMC-12. Seguono poi Alpha3, berlina di lusso di dimensioni considerevoli, e il SUV Alpha4 a idrogeno. Il CEO di DeLorean Joost de Vries affermò lo scorso mese che i concept sono stati creati con design automobilistici DeLorean originali trovati negli archivi, mescolati con tocchi più moderni.

Al momento i prezzi di ciascun veicolo, specie l’Alpha5, non sono disponibili; pertanto, per maggiori informazioni non ci resta che attendere la messa in vendita prevista nel 2024.