La DeLorean Alpha2 Concept potrebbe diventare realtà: il pubblico la chiede

Che DeLorean sia diventata ormai una realtà non è un segreto: la DeLorean Alpha5 di produzione si è mostrata a Pebble Beach, e a quanto pare il futuro del brand promette altre sorprese da non sottovalutare, tra le quali spicca la possibile produzione del prototipo DeLorean Alpha2 Concept.

La DeLorean Alpha2 è stata presentata lo scorso luglio sotto forma di render digitale, assieme ad altri due concept, ovvero Alpha3 e Alpha4, con la prima che rappresenta un’ipotetica berlina del 2050, e la seconda che immagina un SUV con gli stilemi del marchio. La Alpha2 invece è la più piccola, non solo nel numero che la identifica ma anche nella sostanza: si tratta del modello più sportivo targato DeLorean, caratterizzato da linee morbide e sensuali ma allo stesso tempo muscolose, che in poco tempo hanno infiammato i cuori degli appassionati.

E questo interesse ha fatto sì che i vertici del marchio iniziassero a pensare ad un’eventuale versione reale della vettura, magari declinata in una piccola serie, come confermato dal boss di DMC, Joost de Vries, che ai microfoni di Top Gear ha detto: “Sareste sorpresi. Avevamo così tante richieste perché l’Alpha2 fosse costruita, che probabilmente faremo una serie molto piccola. L'Alpha2 è nata da un progetto DeLorean chiamato DMC 24 che non è mai stato in produzione. È una Barchetta, una coupé scoperta, con motore V8, ed è stata la logica evoluzione della DMC-12”.

Infine precisiamo che anche la Alpha2 è il frutto del lavoro svolto da Italdesign, che nel realizzarla si è ispirata ad alcune concept car, alla cultura pop e alle opere artistiche degli anni ’90.