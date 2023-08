Delirio a Roma per l'arrivo di Lukaku, i tifosi hanno danneggiato le auto: il video

Circa 7000 tifosi della Roma hanno invaso l'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Romelu Lukaku dopo una fase travagliata di trattative per portarlo sotto l'egida capitolina. Purtroppo questa ondata di entusiasmo si è tradotta in atti vandalici verso una serie di auto parcheggiate nell'area adiacente alla pista.

Le auto si trovavano presso lo spazio P9 dell'aeroporto e appartengono al personale della struttura (piloti, addetti ai lavori, ma anche agli stessi tifosi). Alcuni tifosi, per vedere meglio l'atterraggio del volo charter con a bordo il calciatore, sono saliti sopra i tetti delle auto, probabilmente saltando anche in preda all'euforia.

l risultato sono ingenti danni ai tetti delle automobili. Dal video si possono vedere una Suzuki Swift, una Nissan Qashqai una Mini Cooper e una Fiat Panda tutte con la scocca superiore del tetto affondata dal peso delle persone.

Purtroppo, quando l'entusiasmo prende il sopravvento in alcuni tifosi le azioni che ne seguono posso risultare sconsiderate e senza alcuna logica. I proprietari di questi veicoli avranno qualche gatta da pelare adesso (per fortuna circolano in rete diversi video che riprendono chiaramente le persone responsabili dei danni). Tempo fa invece, vi avevamo proposto un'analisi su quante auto danneggiate circolano in Italia.

Altre azioni sconsiderate, che invece possono seriamente mettere in pericolo la vita dei conducenti, sono le bravate in autostrada, l'ultima di cui abbiamo parlato riguarda un ragazzo che ha pensato bene di immettersi in corsia a bordo di un monociclo elettrico.