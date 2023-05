Deformis 10 è l'auto più brutta di sempre: prende il peggio dalle vetture meno riuscite

Cosa succederebbe se prendessimo le 10 auto più brutte della storia e le riunissimo in una sola vettura? E' a questo domanda che pensava Hippo Leasing quando ha deciso di realizzare Deformis 10.

Si tratta di fatto di una vettura realizzata tramite l'intelligenza artificiale che riunisce il peggio delle auto più brutte di sempre. Non c'è il formichiere Sbarro ma non mancano le 4 ruote riconosciute all'unanimità come tutt'altro che dei capolavori di estetica. Nel dettaglio sono state scelte la Fiat Multipla, la Pontiac Aztec, la Chrysler PT Cruiser, la Nissan Juke, la SsangYong Rodius, la Ford Scorpio, la Nissan Qube, la AMC Pacer, la Honda Civyc Type R (perchè?!) e la Toyota Prius.

“Per creare il Deformis 10 – le parole di Tom Preston, amministratore delegato di Hippo Leasing - avevamo prima bisogno di un guscio con cui lavorare. Per questo abbiamo scelto la Nissan Juke, per la sua insolita forma generale, come punto di partenza. Da qui siamo passati alla parte anteriore e abbiamo iniziato ad aggiungere nuove parti, mantenendo il paraurti anteriore della Juke con le sue luci piuttosto strane”.

Il paraurti prende anche parti della Toyota Prius oltre ai fari della Fordo Scorpio, e soprattutto la griglia e la forma della Chrysler PT. Infine si è scelto il lunotto della Fiat Multipla.

“Rivolgendo la nostra attenzione alla parte posteriore – ha proseguito Tom Preston - abbiamo incorporato il retro squadrato della Nissan Cube e il suo lunotto posteriore decisamente strano, mai più riproposto su nessun'altra auto prodotta. Le luci posteriori e il paraurti posteriore inferiore sono invece presi dalla SsangYong Rodius”.

Le minigonne sono della Civic Type R, il tappo del serbatoio della Pontiac Aztek di Breaking Bad e i coprimozzi presi dalla AMC Pacer. Il nome scelto, infine, è stato Deformis in quanto in latino significa “brutto”, con l'aggiunta del 10 in riferimento alla top 10 delle auto più brutte di sempre.