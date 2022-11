Ha definito la Model X un giocattolo suicida: dovrà risarcire Tesla per diffamazione

Tesla è stata accolta a braccia aperte e con alcuni vantaggi fiscali quando ha debuttato in Cina, ora però sembra non essere più un periodo fortunato per l’azienda. Nel Paese la società di Elon Musk è sotto la lente dell'opinione pubblica a causa di storie di malfunzionamenti perlopiù inventate...

Ciò che sta succedendo viene ovviamente fatto per mettere in cattiva luce i modelli elettrici di Tesla, a tutto vantaggio dei produttori locali, che sono diversi e affamati di successo (urlano che i freni Tesla non funzionano al Salone di Shanghai).

Ovviamente gli uomini di Elon Musk non restano a guardare questa campagna diffamatoria rimanendo in silenzio e con i suoi legali continua a battersi ogni giorno contro la disinformazione e oggi è arrivata una notevole vittoria per l’azienda. Un cittadino cinese, proprietario di una Tesla Model X, è stato multato per diffamazione, dopo aver chiamato il proprio veicolo "un giocattolo pericoloso e suicida". Il proprietario della Tesla si è lamentato di una frenata effettuata dalla vettura, che mentre stava andando a 100 km/h ha decelerato fino a 60 km/h.

Informata dei fatti, l'azienda si è subito attivata per cercare di capire cos'è successo, nonostante Tesla abbia però tentato di contattare il signore e convincerlo a portare la vettura in un Tesla Service per un'ispezione completa, questo si è sempre rifiutato. Oltre a questo, anche le dichiarazioni rilasciate da Mr. Wen alla corte sono risultate contraddittorie e quindi è subito sembrato un caso di diffamazione. Il giudice ha deciso quindi che il proprietario dovrà fare pubblica ammenda e scrivere le sue scuse su un quotidiano locale, oltre a una cifra di quasi 1.500 dollari da versare a Tesla come risarcimento per la diffamazione subita.