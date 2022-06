Altro che Defender, la Chevy Corvette non teme alcun guado: questa C8 è un sottomarino

Quando le strade delle nostre città si allagano è un grosso problema per gli automobilisti, specialmente per coloro che hanno tra le mani auto sportive o supercar. Chi ha una Land Rover Defender potrebbe essere avvantaggiato, ma a quanto pare anche una Chevrolet Corvette C8 è in grado di guadare senza paura.

Ci teniamo a precisare che quando ci si trova di fronte a strade allagate di cui non si conosce la profondità è sempre bene non prendere rischi, a differenza di colui che vedete in questo filmato, ma sebbene la scelta presa dal conducente non sia certo da consigliare, dall’altra parte non possiamo che rimanere esterrefatti di fronte a questa prova di forza messa in mostra dalla Corvette, una supercar che di certo non è nata per guadare i fiumi e far impallidire fuoristrada ben più capaci.

Il filmato è stato registrato in una strada della Florida, che in questi giorni è stata presa di mira da violenti fenomeni atmosferici che hanno causato non pochi problemi e inondazioni, e inizia con la supercar già immersa nell’acqua. Non sappiamo dunque la dinamica che precede gli eventi mostrati, ma di fatto vediamo una Chevy quasi del tutto sommersa, con l’acqua che in certi frangenti scorre addirittura sul tetto. Il conducente però non ha mollato, e ha continuato la sua corsa fino alla terra ferma, apparentemente senza alcun tipo di problema.

Apparentemente, perché non è scontato che dopo pochi secondi si possa essere fermata, anche perché se fate attenzione si nota un bel po’ di acqua che fuoriesce dalla parte inferiore delle portiere, il che fa pensare che l’abitacolo possa aver imbarcato acqua (a differenza della Tesla Model S Plaid trasformata in un sottomarino fai-da-te), ma resta comunque un ottimo risultato per la supercar americana dal momento che non è così scontato che un’auto riesca a sopravvivere ad un guado tanto estremo, a meno che non abbiate tra le mani una Ford Fiesta anfibia costruita durante il primo lockdown.