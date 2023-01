Chi è Dee? BMW pubblica teaser e immagini indecifrabili su Instagram

La pagina Instagram di BMW Italia sta pubblicando una serie di post sospetti inerenti Dee. Da ieri mattina sullo spazio social della nota azienda tedesca sono comparse delle foto indecifrabili che inizialmente avevano spinto verso l'attacco hacker, ma che sembrano semplicemente un teaser in vista di una grande novità.

Cosa è successo di preciso? Il primo post è stata una foto in cui appare una ragazza che insegue un ragazzo, con scritto “Io” (sulla ragazza) e “Quell'ingenuo del social media manager di BMW” (sul ragazzo). Una foto sospetta con numerosi commenti, come ad esempio “Non riesco a capire se è uno scherzo o è stato hackerato l'account”. Poco dopo una seconda immagine, questa volta con un cane che insegue una palla. Anche in questo caso sulla palla compare la scritta “Io” mentre sul cane: “Il social media manager di BMW che prova a prendermi”.

Ancora una volta numerosi utenti hanno commentato incuriositi: “Ma per caso vi hanno hackerato il profilo o avete preso lo stesso smm di Unieuro?”, e ancora “Se vi servono meme li facciamo gratis! (in cambio chiedo qualche serie M da provare) Equo no?”. È stata quindi la volta di una terza foto, un signore che si rilassa a bordo piscina con una BMW Serie 3, di recente in versione M3 CS al Nurburgring, sullo sfondo e la scritta: “Io che vi guardo mentre cercate di capirci qualcosa”. Infine è stata pubblicata una quarta e ultima foto con nove diversi cagnolini e con la scritta: “Quale cane ti senti oggi?”, con la didascalia (per la prima volta): “Di sicuro c’è chi mi sta guardando con la faccia del cane n.3” e l'hashtag #DEEMW.

Dopo qualche ora di pausa, il social media manager della pagina BmwItalia ha quindi ripreso a pubblicare, questa volta con tre video in serie: “Ora prendo io il comando, questi canali sono miei”, “Ehilà, c'è nessuno?”, e infine, “Ciao, sono Dee, piacere di conoscervi”. Già negli scorsi giorni BMW aveva pubblicato un misterioso teaser con David Hasselhoff, il famoso Michael Knight di Supercar, in cui dava appuntamento ai suoi follower al CES di Las Vegas, il Consumer Electronics Show che si terrà a partire da giovedì 5 gennaio.

Cosa potrebbe essere Dee? Secondo i ben informati non è da escludere che si tratti di un assistente vocale esclusivo BMW che potrebbe fare il suo esordio sui prossimi veicoli dell'azienda bavarese, del resto il teaser con KITT, la famosa Pontiac parlante, lascerebbe pochi dubbi a riguardo. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo CES e scoprire cos'ha in mente la casa bavarese. Di certo, un eventuale assistente vocale di proprietà andrebbe in controtendenza con l'annuncio di poco tempo fa circa il fatto che il BMW avrebbe installato su tutti i modelli Alexa.