Decisione storica Renault, venduta quota di maggioranza della russa AvtoVAZ

La confusione relativa alla sospensione delle attività di Renault in Russia, dove la società ha una quota di maggioranza di Lada Auto Holding, ha portato infine a una decisione a dir poco storica: Renault ha venduto tutte le sue azioni di Renault Russia e lo share di AvtoVAZ alla città di Mosca e al NAMI.

Con una dichiarazione rilasciata ai media, tra cui The Moscow Times, il produttore francese ha dichiarato che questa “decisione difficile ma necessaria” giunge in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e porterà da una parte lo stabilimento moscovita di Renault alla città di Mosca, che potrebbe riportare in vita la storica casa sovietica Moskvitch, e dall’altra il controllo del 67,69% di AvtoVAZ a NAMI, ovvero l'Istituto centrale di ricerca e sviluppo per automobili e motori della Russia.

Come annunciato dal sindaco di Mosca Sobyanin, “Lo stabilimento automobilistico di Volgogradsky Prospekt ha una storia lunga e gloriosa. Quasi cento anni fa iniziò con la produzione di automobili Ford. Per decenni qui è stato prodotto il leggendario Moskvicth domestico. Dal 1998, lo stabilimento collabora con Renault e Logan, Duster e Sandero sono usciti dalla catena di montaggio. Nel 2022 apriremo una nuova pagina nella storia di Moskvitch”.

Il piano sarebbe quello di assemblare auto a combustione per una fase iniziale e poi, quando possibile, passare alle automobili elettriche.

Nel frattempo, Renault il 19 maggio presenterà il concept di un nuovo veicolo a idrogeno.