Decine di BMW i3s sono state abbandonate su un'isola: il video

In Corea esiste un'isola piena di BMW i3s abbandonate. Sembra una storia assurda ma è del tutto vera: ci troviamo sull'isola di Jeju, dove decine di BMW i3s sono state abbandonate da una società dopo la bancarotta.

Sono tutte vetture appartenute a una società di noleggio che aveva fatto grossi investimenti anche grazie ai sussidi del governo. Inizialmente le BMW i3s acquistate erano state 70, poi si era saliti a 200 unità, ottenute tramite finanziamenti da pagare in rate mensili. Peccato però che la società sia fallita nel 2020, con le BMW i3s abbandonate in più punti dell'isola.

BMW Korea avrebbe dovuto acquisire nel vetture a metà 2021, molte di loro però risultano ancora abbandonate in tutta l'isola, come dimostra il video-tour che trovate in basso. Se molte i3s sono in ottime condizioni, altre sono state smembrate e risultano mancanti di diverse parti. Un vero peccato, la i3s era anche la versione più aggiornata della i3, con maggiore potenza, un handling migliorato e un aspetto più accattivante e sportivo.

Bisogna ammettere che questo modello BMW ha avuto davvero una gloria avversa, ricordiamo che dopo 220.000 unità vendute il marchio tedesco ha deciso di fermare la produzione di i3, così da concentrarsi sulle nuove i4 e iX. A proposito, non perdete il nostro viaggio a Bracciano con la nuova BMW i4, così come il viaggio in Valle D'Aosta con la nuova BMW iX.