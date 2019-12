Decine di auto elettriche bloccano una pompa di benzina: la protesta dalla Croazia

La diffusione di massa delle auto elettriche, Tesla soprattutto, non è stata presa molto bene dagli automobilisti americani, che nei mesi passati ne hanno combinate di ogni. Dalle colonnine occupate di straforo ai pick-up che hanno affumicato EV in tutto il Paese, ora però è arrivato il momento della vendetta...

Il fenomeno di occupare le piazzole di ricarica da parte di grossi truck Made in USA è stati chiamato “ICEing”, un termine che deriva proprio da ICE, che significa Internal Combustion Engines, le macchine tradizionali insomma. Al di là del fenomeno americano, può capitare che le colonnine siano occupate quotidianamente anche da altri automobilisti, un gruppo di utenti croati però ha detto "Basta!".

Dall’ICEing si è passati all’ICEd, con diverse auto elettriche che hanno bloccato una stazione di servizio. La protesta ha preso vita a Zagabria, a circa 20 chilometri dal quartier generale di Rimac, produttore di auto elettriche guarda caso. Diverse Tesla, BMW e Volkswagen hanno impedito alle auto tradizionali di far rifornimento, con le seguenti spiegazioni: “Con questa protesta vogliamo far capire a tutti che gli stalli per la ricarica elettrica non sono parcheggi comuni. Siamo stanchi di trovare le colonnine occupate da auto a benzina, che fra l’altro non vengono mai sanzionate”.

Certo cercare di riparare un torto con un altro torto non fa giustizia, è chiara però l’esasperazione di questi utenti, che in effetti hanno sollevato un problema reale, che spesso avviene anche in Italia.