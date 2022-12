La decima ed ultima Bugatti Centodieci è stata consegnata al suo proprietario

L’erede della Bugatti Chiron sarà una hypercar ibrida con motore termico prodotto da Rimac, ma la casa di Molsheim è ancora alle prese con la consegna delle ultime Chiron e derivate, tra i quali c’è anche la Centodieci, la special che celebra la leggendaria EB110 dei primi anni ’90, la cui ultima unità è stata consegnata al legittimo proprietario.

Dopo severi e meticolosi test in giro per gli angoli più remoti e ostici del pianeta, la prima Bugatti Centodieci è stata consegnata lo scorso giugno nell’iconica tinta blu che caratterizzava la musa ispiratrice del modello, invece oggi Bugatti celebra l’ultimo dei dieci esemplari della Centodieci, vestita con una carrozzeria in tinta Quartz White con elementi in fibra di carbonio lasciato a vista.

Non mancano però rimandi al celebre blu legato al modello originale: all’esterno l’azzurro colora le pinze dei freni e il logo presente sull’ala posteriore, ma all’interno che la tinta prende il sopravvento, tingendo quasi tutto l’abitacolo, dai sedili ai montanti, passando per i pannelli delle portiere, la console centrale e i tappetini.

“La Centodieci riunisce tutti i componenti del marchio Bugatti in un unico straordinario pacchetto: rarità, innovazione, tradizione, artigianalità e prestazioni incomparabili”, commenta Christophe Piochon, Presidente di Bugatti Automobiles. "L'intera tiratura limitata di dieci esemplari era così ricercata dai nostri clienti che è andata esaurita prima ancora che la Centodieci fosse ufficialmente rivelata”.

Ricordiamo infine che dietro al look retro-futuristico della Centodieci batte il solito motore W16 quad-turbo da 8.0 litri della Chiron, che in questa configurazione eroga 1600 CV, capaci di farle raggiungere i 100 km/h in appena 2,4 secondi, continuando la sua corsa fino ai 380 km/h.