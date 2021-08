Decide di fare l'ultimo giro a bordo della Corvette C8 ormai venduta, ma la distrugge

Il padrone di questa Chevrolet Corvette Stingray del 2020 ha deciso di mettere in vendita la sua auto, e vista la difficoltà attuale nel reperire questo modello, un acquirente non ha tardato a bussare alla sua porta. Prima di consegnarla ha pensato però di fare l’ultimo giro in sua compagnia, ma col senno di poi, non è stata una buona idea.

L’ultima guidata infatti è finita con un incidente clamoroso dalle parti di Greenville, in North Carolina. Ai microfoni dell’emittente televisiva WITN, il proprietario ha spiegato che voleva fare l’ultimo giro a bordo della Corvette, e in quell’occasione voleva “tirarle il collo” come non mai. Peccato che poco dopo, sulla Highway 11, abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e lasciandolo su un fianco in mezzo a un campo di erba.

Il proprietario è riuscito ad uscire dalla vettura, ma quando sono arrivati i soccorsi l’auto giaceva ancora sulla fiancata destra, il che ha richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso che la rimettesse dritta prima di trarla d’impaccio. La dinamica esatta dell’incidente è sconosciuta, quindi non sappiamo se l’auto abbia anche cappottato nell’uscire di strada, oppure no. La fiancata destra mostra i segni del misfatto, ma la parte superiore non sembra riportare danni, quindi è probabile che la Corvette si sia solo girata su un fianco.

Per il protagonista di questa vicenda oltre al danno c’è anche la beffa, dal momento che le sue dichiarazioni sul motivo dell’incidente non sono affatto piaciute alle autorità locali, che lo hanno quindi accusato di guida pericolosa. A tutto questo bisogna aggiungere il fatto che questa Corvette Stingray C8 bianca era già stata venduta, e il giorno dopo doveva essere consegnata al nuovo proprietario: saremmo stati proprio curiosi di vedere la sua espressione.