Decathlon lancia una MTB elettrica dal prezzo aggressivo: ecco la Rockrider E-ST 100

Nell’ultimo anno le bici elettriche, a pedalata assistita, hanno avuto un vero e proprio boost di vendite, con Decathlon che si è buttata a capofitto nell’affare. Impossibile dimenticare la e-MTB Full Suspension proposta a un “prezzo miracoloso” solo pochi mesi fa, ora il colosso ci riprova con la Rockrider E-ST 100.

Rispetto alla Stilus E-AM V2, del costo comunque impegnativo di 3.699,99 euro, la Rockrider E-ST 100 costa appena 999,99 euro, va dunque a riempire la fascia delle elettriche “economiche” assieme all’interessante E-Windee, la gravel a pedalata assistita dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma torniamo alla E-ST 100: proposta in una particolare colorazione “Carta da zucchero”, la bici viene prodotta in 4 taglie differenti, anche se al momento sul sito di Decathlon è disponibile solo la L (175-184 cm).

È dotata di motore da 250 W con 42 Nm di coppia, può assistervi per circa 2 ore e 15 minuti grazie alla sua batteria da 380 Wh di Samsung, inoltre gode di copertoni da 27,5+ (più larghi dei 27,5” normali) per una maggiore stabilità. All’anteriore abbiamo inoltre una sospensione da 100 mm firmata Suntour XCT 30. 8 le velocità tradizionali grazie al cambio integrato Microshift. Chiudiamo infine con i freni a disco meccanici di Tektro, sono i TKD68 180 presenti sia davanti e dietro. Un modello davvero interessante che si può acquistare anche in comode rate con ScalaPay, senza particolari garanzie.