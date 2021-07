Decathlon lancia una nuova eMTB Stilus e abbassa il prezzo: ecco la Stilus E-ST 29'

Decathlon ci ha preso gusto. Nel mese di marzo vi abbiamo parlato di una nuova e-MTB proposta dalla catena sportiva, la Stilus E-AM V2, che ora guadagna una sorella: la eMTB Stilus E-ST 29”.

Questa nuova eMTB con telaio in lega di alluminio 6061 riprende l’ottimo design visto con la E-AM V2, con batteria incassata nel tubo verticale (a differenza di molte Rockrider elettriche vendute da Decathlon), e lo stesso DNA da ”Full Suspension”, con sospensioni da 130 mm sia all’anteriore che al posteriore.

Le ruote sono da 29”, come si evince dal nome stesso, mentre il motore scelto da Decathlon è il Bosch Performance Line, dunque un passetto indietro rispetto alla E-AM V2 che sfoggiava il Performance Line CX. Perché questa scelta? Il motivo è presto detto: per tenere a bada il prezzo, che in effetti scende a 2.799,99 euro - dagli oltre 3.600 euro della E-AM V2.

Una soluzione più economica rispetto alla sorella vista lo scorso marzo, comunque in grado di assisterci del +55% in modalità Eco, del +120% in modalità Tour, del +300% in modalità Turbo. Con la funzione eMTB invece pensa a tutto la bici, che si adatta in maniera automatica in base alla pedalata. È disponibile nelle taglie M, L e XL, per saperne di più vi rimandiamo alla sua pagina ufficiale sul sito Decathlon.