Da Decathlon arriva la Elops 120E: la bici elettrica cittadina si paga in 3 rate da 266€

Decathlon propone al suo pubblico sempre più biciclette elettriche, e questa volta vogliamo parlarvi della Elops 120E, la perfetta e-bike cittadina che si acquista (anche) in tre rate da 266,66 euro senza interessi.

Il suo prezzo di listino è di 799,99 euro e rappresenta una sorta di “best buy” nel suo segmento. Viene venduta completa di portapacchi, parafango e luci, ha inoltre un motore posteriore da 250 W (è dunque perfettamente omologata per circolare sulle nostre strade) e ha una coppia di 35 Nm con sensore di cadenza.

La batteria agli ioni di litio è da 36 V/8,7 Ah, sufficiente a percorrere dai 30 ai 60 km in base al livello di assistenza (con su una persona da 70 kg). La sua taglia è unica e Decathlon assicura che si può usare con altezze comprese fra 1,60 metri e 1,90 metri. Il telaio è 100% acciaio e l’assistenza integra la pedalata in maniera automatica in base al livello di assistenza che impostiamo, ci permette così di raggiungere senza troppa fatica la nostra destinazione.

A tal proposito, se avete dei dubbi sul fatto che una bici elettrica sia salutare o meno, abbiamo pubblicato un articolo apposito che può risolvere ogni dubbio. Il pagamento rateale, come detto in apertura, può avvenire online grazie a ScalaPay senza interessi.