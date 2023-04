Decade un mito: l'odore delle auto nuove potrebbe nuocere gravemente alla salute

Secondo un recente studio l'odore emesso dalle auto nuove pare possa nuocere gravemente alla salute. Il profumo di auto appena uscita dal concessionario è qualcosa di unico e irripetibile, che fa piacere quasi a tutti respirare.

Del resto è associato ad un nuovo arrivo, all'acquisto di un'auto, magari di una nuova fuoriserie, di conseguenza, come da sondaggi, è apprezzato dalla maggior parte degli automobilisti. Peccato però che c'è il rischio che lo stesso sia dannoso, soprattutto se respirato a lungo.

A sottolinearlo sono stati gli studiosi della prestigiosa Università di Harvard nonché del Beijing Institute of Technology, secondo cui quell'odore emesso dalle nuove vetture, mix di pelle, plastica, vinile e sostanze utilizzate per fissare e sigillare le varie parti dell'auto durante l'assemblaggio e l'allestimento, contenga anche delle sostanze pericolose.

Nonostante le auto nuove in Italia costino in media 26mila euro, ovviamente sono ancora molti coloro che acquistano le vetture, di conseguenza sarebbe bene fare attenzione a non utilizzare troppo l'auto nei primi tempi, o a tenere i finestrini aperti, per lo meno stando a quanto emerge da questa ricerca.

Secondo i ricercatori stare seduti per trenta minuti al giorno in un'auto nuova di zecca potrebbe esporre a livelli pericolosi di formaldeide e acetaldeide cancerogene. Per arrivare a tale conclusione, per certi versi scioccante, i ricercatori hanno misurato la concentrazione delle 20 sostanze chimiche comuni che si respirano all'interno di una vettura nuova, parcheggiando la stessa per 12 giorni consecutivi in un posto all'aperto, quindi non un garage o una rimessa.

Ebbene, la quantità di formaldeide registrata è stata più alta del 35 per cento rispetto al limite, mentre quella di acealdeide del 61% rispetto allo standard. Essere esposti ad alti livelli di formaldeide può causare leucemia mieloide nonché dei rari tumori dei seni paranasali e della cavità nasale. Del resto l'acetaldeide è stata classificata dalla United States Environmental Protection Agency (EPA) come probabile cancerogeno per l'uomo.

Lo studio di Harvard giunge tra l'altro dopo un'altra ricerca simile, datata 2021, a firma Università della California, secondo cui all'interno dell'auto vi sarebbero benzene e formaldeide superiore al limite consentito, sostanze pericolose da inalare anche durante viaggi di soli 20 minuti.

Fortunatamente l'industria automobilistica è sempre in evoluzione e oltre alle emissioni e al ban dell'Ue dal 2035 di benzina e diesel, sta lavorando sull'utilizzo di materiali naturali che possano eliminare le pericolose sostanze chimiche sopra elencate.