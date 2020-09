Debutto di fuoco per la Polestar 2: vende più della Tesla Model 3 in Nord Europa

La notizia che stiamo per dare non dovrebbe impensierire poi tanto voi ma Elon Musk: in Nord Europa il debutto della nuova Polestar 2 sembra essere fulminante, con vendite migliori della Tesla Model 3, bestseller assoluto fino a questo momento.

Guardando alle nuove immatricolazioni di agosto in Norvegia, la nuova Polestar 2 (parliamo dello stesso gruppo Volvo) ha piazzato 504 unità, mentre in Svezia se ne contano 284. Dati davvero esaltanti che hanno in qualche modo "messo a sedere" una campionessa assoluta come la Tesla Model 3, che in Norvegia e in Svezia ha venduto rispettivamente 264 e 235 unità. Le peggiori paure di Elon Musk stanno dunque prendendo forma: il mercato europeo ha appena ricevuto una berlina elettrica accattivante in grado di dare del filo da torcere alla Model 3, che negli ultimi anni ha dominato praticamente indisturbata fra le berline a zero emissioni.

Certo parliamo di un mese particolare, reduce ancora dei danni da Coronavirus, con la catena di montaggio e distribuzione di Tesla che ha subito non pochi ritardi - ricordiamo che le Tesla attualmente vendute in Europa arrivano dagli USA, bisognerà attendere la Giga Berlin per avere auto costruite sul continente. Forbes stima la perdita di Tesla, rispetto al 2019, attorno al 22% nei primi sette mesi del 2020, siamo dunque ben lontani dall'obiettivo pre-COVID delle 500.000 auto da vendere nel corso dell'anno. Probabilmente senza la pandemia avremmo raccontato una storia differente, per ora però dobbiamo attenerci ai fatti: la Polestar 2 sta vendendo meglio della Model 3 in alcuni mercati chiave - e già questa è una clamorosa notizia.