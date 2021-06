Debutta a Vallelunga il campionato Pure ECTR con vetture turismo 100% elettriche

Dopo un lungo periodo di gestazione, finalmente la prima competizione di vetture turismo completamente elettrica e multimarca sta per prendere forma, in Italia, nella prestigiosa cornice di Vallelunga: nel weekend del 19-20 giugno spazio al Pure ECTR.

Grande protagonista di questo sperimentale campionato sarà Goodyear, fornitore esclusivo di pneumatici e partner fondatore del Pure ECTR - accanto a Eurosport Events. L’evento di Vallelunga, al quale fra l’altro Everyeye sarà presente, segna l’inizio della stagione 2021 che poi proseguirà su importanti circuiti internazionali come il MotorLand di Aragón e l’Hungaroring, un circuito stradale a Copenaghen, per poi concludersi in Corea del Sud, all’Inje Speedium.

L'elenco dei team iscritti comprende auto elettriche appositamente costruite da CUPRA e Hyundai, nonché la vettura del team privato italiano Romeo Ferraris sviluppata sulla base di un’Alfa Romeo Giulia. Ogni vettura avrà una potenza di oltre 500 kW/670 CV, ogni gara invece coprirà al massimo 25 km di lunghezza. Per questo campionato Goodyear fornisce il pneumatico racing Goodyear Eagle F1 SuperSport ETCR, che si può utilizzare sia sul bagnato che sull’asciutto. Una scelta che mira a ridurre al minimo l’impatto ambientale e il trasporto di materiale. Passeremo un’intera giornata al Pure ETCR a Vallelunga e non vediamo l’ora di raccontarvi l’esperienza.