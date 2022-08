Debutta negli USA la Dodge Hornet, la sorella più potente e veloce dell'Alfa Romeo Tonale

Il Dodge Hornet è definito CUV, compact utility vehicle, ma esattamente come la sorella Alfa Romeo Tonale non è poi così piccolo, e in classico stile americano, viene offerto con motorizzazioni ben più potenti della versione italiana, tra i quali c’è anche un plug-in hybrid. Sono dunque due le versioni dell’Hornet, ed entrambe superano i 250 CV.

Secondo Dodge si tratta del crossover compatto più rapido, veloce e potente con un prezzo al di sotto dei 30.000 dollari, ed effettivamente ha tutte le carte in regola per esserlo (Dodge ha già confermato che la produzione della Hornet avverrà in Italia). La Hornet GT viene offerta con un motore 4 cilindri turbo da 2.0 litri accoppiato ad una trasmissione automatica a 9 velocità che produce 265 CV e 400 Nm di coppia, quanto basta per farlo scattare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, e il suo prezzo di partenza è inferiore ai 30.000 dollari, un’offerta niente male.

La seconda declinazione si chiama invece Hornet R/T ed è caratterizzato da un powertrain ibrido composto dal motore turbo da 1.3 litri che solitamente si trova su Jeep Renegade e Fiat 500X, a cui si aggiunge un motore elettrico da 90 kW sull’asse posteriore, alimentato da una batteria al litio da 15 kWh che offre fino a 56 km di guida soltanto elettrica. I due motori assieme offrono una potenza di 285 CV e una coppia di 519 Nm, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Questa potenza viene fornita però quando si usa il PowerShot, una modalità che permette di scatenare 25 CV di potenza in più per un periodo limitato di soli 15 secondi.

Basandosi sulla Tonale, Dodge afferma che il telaio del veicolo offre una rigidezza strutturale da riferimento e capace di gestire perfettamente queste potenze, e sulla versione Hornet R/T si aggiungono le sospensioni Koni e l’impianto frenante griffato Brembo. All’interno invece ritroviamo un ambiente pressoché identico a quello della sorella Alfa Romeo, con lo schermo da strumentazione da 12.3 pollici affiancato dal display sulla console centrale da 10.3 pollici che supporta diversi temi grafici e utilizza il software Uconnect5 con supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay. A livello estetico invece perde l’appeal dell’italiana, data la mancanza della griglia e soprattutto adottando dei gruppi ottici più banali e dal disegno meno ispirato.