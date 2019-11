Debutta la Toyota Supra 3000GT Concept con un look da gara: le immagini

Presentata al SEMA Show 2019, la Toyota Supra 3000GT Concept ha subito calamitato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La vettura è ispirata alla Supra TRD3000GT dell 1994, e fa parte di un progetto del team del dipartimento Toyota Customizing & Development.

Le modifiche più evidenti alla Supra "base" sono quelle apportate alla carrozzeria, profondamente rivista per l'occasione. Il look generale è molto più aggressivo grazie all'ampio splitter frontale e all'ampliamento delle prese d'aria anteriori. Anche il cofano presenta fori per l'immissione di aria, di forma triangolare e situati su entrambi i lati destro e sinistro. Infine la verniciatura spazzolata in grigio con dettagli dorati contribuisce a imprimere un'estetica ancor più estrema.

Ruba la scena poi il gigantesco alettone posteriore, mentre un nuovo diffusore e uno scarico personalizzato da HKS garantiscono un sensibile boost alle performance. All'interno troviamo sedili da gara Bride Xero CS, ma la 3000GT non parla solo di performance, infatti nell'abitacolo troviamo un sistema audio Pioneer ad emettere melodie strepitose.

L'intera vettura poggia su un set di ammortizzatori regolabili, i Tein Street Advance Z. I cerchi invece hanno un diametro di 19 pollici, colmato da uno schema a raggiera, e avvolti in pneumatici Toyo Proxes R888R. Anche le pinze freno constano un altissimo livello di fattura, infatti troviamo in dotazione dei Brembo GT-S Monobloc a sei pistoni.

Sul propulsore invece non sono state messe le mani, infatti troviamo il solito sei cilindri in linea da 3,0 litri e sovralimentato. E' capace di sprigionare 335 cavalli di potenza e 495 Nm di coppia, incanalati verso le ruote da un cambio a otto rapporti.

Insomma, da quello che è stato rivelato si capisce che dalla Supra 3000GT sprizza Giappone da ogni millimetro della sua superficie. A proposito di Giappone, la casa di tuning Liberty Walk ha appena modificato una Lamborghini Aventador, rendendola ancora più pazza.