Debutta in Italia il marchio Motron: scopriamo moto e scooter sia elettrici che termici

È oltre un mese che il KSR Group, che distribuisce marchi come Malaguti, Lambretta, NIU e Brixton (solo per ricordarne alcuni), sta portando avanti una misteriosa campagna chiamata Follow the M e oggi sappiamo finalmente di cosa si tratta. È stato ufficialmente lanciato il nuovo marchio Motron Motorcycles.

Il lancio è accompagnato da un’intera line-up di moto e scooter, sia a trazione termica che elettrica - più una minibike elettrica. Si va dai 50 ai 400 cc di cilindrata, con prodotti entry level e mid-size più varianti elettriche che raggiungono i 45 km/h. Già a inizio 2021 saranno disponibili i modelli elettrici Whizz, Cubertino, Volz e Vizion, mentre i modelli a combustione arriveranno a partire dal secondo trimestre.



Pensiamo alla moto d’avventura X-Nord 125, il Revolver 125 e la naked Warrior 400, oltre agli scooter Breezy 50, Ventura 125, Ideo 50 e Ideo 125, Nomad 125 e X-Nord 400. I prezzi di lancio dei veicoli elettrici saranno alquanto vantaggiosi e andranno da 1.799 euro a 2.899 euro, gli scooter a combustione interna invece avranno prezzi da 1.299 a 1.999 euro. Per le moto la gamma di prezzi va da 2.499 a 2.899 euro per i 125, 4.999 euro per la Warrior 400.