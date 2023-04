Debutta in Europa il Ford E-Transit Courier: vano di carico più ampio e motore da 100 kW

Lo scorso settembre abbiamo accolto il Ford E-Transit Custom, la versione elettrica del furgone più venduto d’Europa, e oggi invece celebriamo il debutto sul mercato europeo del Ford E-Transit Courier che va ad ampliare ulteriormente la gamma di veicoli ad emissioni zero di Ford Pro, con un furgone più piccolo nelle dimensioni ma non nei contenuti.

Rispetto al Ford E-Transit Custom che abbiamo provato su strada di recente, il van ha delle dimensioni ben più contenute, ma l’E-Transit Courier è più grande in tutto e per tutto rispetto al suo fratello a combustione interna: la careggiata si allarga sino a 1220 mm e in questo modo si amplia il vano di carico, che adesso può accogliere due Europallet.

Ma il volume di carico aumenta in tutti i sensi con un incremento del 25% grazie ai volumi più razionali, e di pari passo cresce la capacità di carico del mezzo, che adesso può sostenere un peso massimo 700 kg. Inoltre è possibile abbattere il sedile passeggero, che diventa una sorta di prolunga del piano posteriore e così facendo fornisce la possibilità di caricare materiali particolarmente lunghi.

Sotto al cofano, montato sull’asse anteriore, c’è un motore elettrico da 100 kW che offre prestazioni briose e prende energia da una batteria la cui capacità non è ancora nota, ma sappiamo che può essere caricata con una potenza massima di 100 kW così da “aggiungere” 87 km di percorrenza con una ricarica di 10 minuti. Chi invece caricherà il mezzo nella propria abitazione, tramite una presa domestica, potrà tornare al 100% di carica in circa 5,7 ore.

All’interno dell’abitacolo troviamo invece alcune chicche dedicate specialmente a coloro che lavoreranno a bordo dell’E-Transit Courier, a partire dal volante che nella parte inferiore ha una corona piatta per permettere una migliore abitabilità e facilitare le operazioni di salita e discesa dal veicolo, e come optional c’è anche un Office Pack che comprende un piano reclinabile che può essere utilizzato a mo’ di tavolo. Al centro della plancia invece svetta un display da 12 pollici con sistema d’infotainment Sync 4, affiancato alla strumentazione che adotta un altro schermo con la stessa diagonale.

Il Ford E-Transit Courier arriverà nel 2024, ma verrà anticipato dalle sue versioni a motore benzina e diesel, e sarà disponibile in versione furgone o furgone doppia cabina.