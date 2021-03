Debutta la Eunorau Defender S, una potente Full Suspension elettrica dal prezzo da urlo

Il 2021 sarà l’anno delle bici elettriche. Nel corso del 2020 c’è stato il Bonus Mobilità, è vero, nei prossimi mesi però il mercato sarà letteralmente invaso da nuovi modelli - come ad esempio la nuova Defender S di Eunorau.

Una e-bike particolarmente interessante, poiché si affaccia come la Full Suspension elettrica più economica fra tutte - persino più della e-MTB lanciata da Decathlon. Attenzione però, perché pur arrivando anche in Europa la Defender S sarà troppo potente per circolare sulle nostre strade, andrà più a far concorrenza alle motobike della SEM - tanto per fare un esempio.

Le due varianti disponibili prevedono infatti il singolo o il doppio motore Bafang da 750 W, mentre sappiamo che in UE il limite per circolare sulle strade è di 250 W. Potremo usare la Defender S soltanto in montagna e su strade sterrate, il prezzo però potrebbe valere il gioco: la Single Motor costa appena 1.799 dollari (circa 1.500 euro), la Dual Motor 1.999 dollari (circa 1675 euro). Prezzi davvero da urlo, visto che una Full Suspension da 250 W richiede almeno 3.000 euro di spesa, le motobike SEM invece superano anche i 10.000, ma sono molto più potenti però.

Lungo il tubo principale abbiamo poi una batteria da 48 V/14 Ah/672 Wh, che può essere upgradata fino a 816 Wh. Avete inoltre la possibilità di aggiungere una seconda batteria per raggiungere una mostruosa autonomia di 130 km. Tenete conto però che per l’off-road è richiesta molta potenza, dunque il range potrebbe essere inferiore - motivo per cui Eunorau permette l’installazione del doppio battery pack. Continuando a snocciolare la scheda tecnica, troviamo un display C3 a colori, una luce LED da 40 Lux, pneumatici Kena 26x4.0, un cambio Shimano a 9 velocità, sospensioni in alluminio e una confortevole sella. Non sappiamo quando arriverà nel nostro continente, pur essendo localizzata a Los Angeles la compagnia ha già punti di distribuzione in Australia e appunto in Europa, bisogna solo aver pazienza...