De Tomaso svela la P900, una nuova hypercar V12 che va oltre i 12.000 giri

De Tomaso sa come deliziare gli appassionati. All’inizio dell’anno abbiamo visto la De Tomaso P72 danzare sul ghiaccio e la neve della Svizzera, invece oggi assistiamo al reveal della P900, una nuova hypercar con 12 cilindri a V “carbon neutral” grazie all’alimentazione con carburante sintetico.

La De Tomaso P900 è una vettura estrema che potrà rivaleggiare con vetture del calibro di Aston Martin Valkyrie AMR Pro (a proposito, salite a bordo della Valkyrie AMR Pro accanto al pilota Nico Hülkenberg) ma il suo V12 sarà una gioia per le orecchie, grazie ad un regime di rotazione massimo di 12.300 giri, ovvero 200 giri in più della già deliziosa Gordon Murray Automotive T.50.

Il propulsore pesa 220 kg e genera la bellezza di 900 CV che avranno il compito di spostare un peso a secco di soli 900 kg, sfiorando dunque il rapporto peso-potenza perfetto. La potenza verrà poi scaricata sulle sole ruote posteriori tramite un cambio sequenziale Xtrac a 6 rapporti. Questo V12, però, non sarà pronto fino al 2024, quindi i clienti che non hanno la pazienza di aspettare possono optare per un V10 Judd, ovvero lo stesso motore che equipaggiava la Benetton B197 da Formula 1.

A livello estetico la P900 appare come un’evoluzione estrema della P72, che adesso appare più più aggressiva e piena di appendici e volumi che sembrano plasmati dal vento, come la particolarissima ed enorme ala posteriore che adotta anche il DRS. Un look che, non a caso, ricorda la più spigolosa Apollo Intensa Emozione, nata anch’essa dallo stesso team di designer.

Quanto alle prestazioni, il costruttore non ha ancora rilasciato i dati ufficiali, ma assicura che l’auto sarà veloce come un’auto da competizione di classe LMP. De Tomaso produrrà la P900 in un’edizione limitata di soli 18 esemplari, ognuno dei quali verrà venduto a circa 3 milioni di euro.