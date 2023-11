Una De Tomaso Pantera è stata scoperta dopo ben 46 anni di abbandono

La De Tomaso Pantera è un'iconica auto sportiva con una storia singolare. Fu prodotta tra il 1971 e il 1991 come risultato di una collaborazione tra Ford E De Tomaso. Ford cercò di acquisirla negli anni '60, ma le trattative con la Ferrari non avevano avuto successo. L'accordo fu trovato in seguito con una trattativa diretta con De Tomaso.

La Pantera presentava un design sportivo e un motore V8 da 5,8 litri di origine Ford, che sviluppava 300 CV e si trovava nella parte posteriore centrale dell'auto. Ford vendette la Pantera tramite i concessionari Lincoln-Mercury negli Stati Uniti tra il 1971 e il 1975, ma a causa dell'aumento dei prezzi della benzina dovuto alla crisi petrolifera e alle normative sulle emissioni, smisero di venderla.

L'esemplare di De Tomaso Pantera che è stata ritrovata è un modello del 1972 e inutilizzata per 46 anni. Il proprietario l'ha ereditata da suo padre insieme ad altre auto sportive britanniche. Nonostante il periodo di inattività, la carrozzeria sembra essere in buone condizioni, mentre gli interni sono quasi perfetti. Tuttavia, ci sono problemi con il motore e con i componenti in gomma che sono deteriorati a causa dell'abbandono.

Il veicolo sta attualmente subendo un restauro accurato da parte dell'assicuratore Hagerty per riportarlo in strada (date anche un'occhiata a questo restauro folle di una Honda NSX finita sul fondo di un fiume). La Pantera è un simbolo dell'epoca d'oro delle auto sportive e resta una delle più affascinanti creazioni automobilistiche made in Italy.

Nell'ultimo periodo la corsa alle auto usate è stata talmente forte da creare delle vere e proprie bolle: acquistare una Opel Corsa dei primi anni 2000 potrebbe rivelarsi un investimento interessante.