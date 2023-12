De Meo: 'Auto elettriche sono l'unica via, le green un salto quantico verso il futuro'

Se c'è un'azienda che si sta comportando egregiamente nel campo delle auto elettriche, questa è senza dubbio Renault. Oltre al lancio della nuova Twingo, in arrivo nel 2026, i francesi hanno in programma anche l'R5 e l'R4, e tanti altri modelli a batteria nel futuro prossimo.

«È una storia iniziata tanti anni fa – ha raccontato ieri il CEO di Renault, Luca De Meo, parlando con il Corriere della Sera del primo approccio dell'azienda francese al mondo delle auto green - prima di me c’era stata una fuga in avanti da parte di Renault che ha cominciato a occuparsi di batterie contemporaneamente a Tesla. La differenza tra noi e loro, tra Europa e Stati Uniti, è che la Tesla ha avuto molto sostegno dai mercati finanziari. Oggi o vai verso l’elettrico o vai verso l’elettrico. Con buona pace di chi ha ancora dubbi».

Dal 2030 spazio quindi a Renault solo a batteria: «Sarà così per il brand Renault e il milione di auto che produciamo ogni anno. Per Dacia cercheremo di tirare fino all’ultimo con i motori a combustione. Usiamo la strategia dei due forni. Dico 2030 perché voglio tenermi cinque anni di margine per aggiustare eventualmente il tiro».

Per gli automobilisti si tratta di un grande cambiamento, ma un cambiamento che sarà in meglio: «Bisogna capire che le auto di nuova generazione sono una combinazione esplosiva di due tecnologie straordinarie: il Powertrain e l’architettura elettronica che permette connettività, upgrade ability del prodotto, guida autonoma… Tutto questo creerà per i clienti un’esperienza completamente diversa. È un salto quantico a beneficio del cliente».

Un salto quantico anche per i produttori: «Certo, tutto un altro sport rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Con una difficoltà in più: la concorrenza di player puri e specializzati, come Tesla e Byd, nati per l’elettrico».

Il PPE promette l'abolizione del ban di benzina e diesel in caso di vittoria delle elezioni, ma secondo De Meo non c'è più possibilità di tornare indietro: «Nel 2026 la Comunità europea farà il punto della situazione e deciderà se mantenere quel traguardo o spostarlo: noi avevano suggerito il 2040… Ma sulla base di che cosa decideranno? Sulla percentuale di vetture elettriche già vendute? E chi stabilisce che il 20 o il 30% è abbastanza o no? Resta il fatto che nel 2026 l’industria dell’auto europea avrà messo a terra tante decine di miliardi di investimento che non si possono certo buttare dalla finestra».

Sul fatto che le auto elettriche costino ancora tanto, De Meo spiega: «Tutti i nuovi prodotti all’inizio costano molto. Pensiamo al prezzo dell’iPhone rispetto ai cellulari che erano sul mercato quando ha fatto il suo debutto. Ed è anche vero che spesso si guarda al costo dell’auto elettrica senza considerare i risparmi in termini di energia e manutenzione. Detto questo entro qualche anno, diciamo entro la fine di questo decennio, i prezzi si livelleranno su quelli delle vetture a combustione. Come in Cina. Attraverso Ampere noi abbasseremo i costi del 40 % in tre o quattro anni».

E a proposito della forte concorrenza in Cina: «Ti devi preoccupare dei concorrenti, perché se non lo fai sei rimbambito o psicopatico. Spaventarsi fa abbastanza bene: la paura è un ottimo incentivo all’azione. Stimolato? Certo anche perché sono stato in Cina e ho visto che c’è un grande dinamismo, loro sono una vera potenza di fuoco. Vedere questo Rinascimento dell’automobile sinceramente è una meraviglia. Saremo capaci di fare lo stesso dei cinesi? Questa è la grande domanda. Penso di sì. La differenza? Loro hanno capito che quella dell’automobile è un grande industria, una poderosa arma di conquista dei mercati internazionali. In Europa questo sembra sia stato un po’ dimenticato. Nonostante il settore rappresenti il 7 per cento degli impieghi. Stiamo parlando di 13 milioni di persone».

Chiusura dedicata alla guida autonoma per cui De Meo storce il naso: «Non sono mai stato un grande fan. E mi spiego: se fossi il padrone di Uber, con la guida autonoma risparmierei almeno il 40 per cento dei costi che mi va in stipendi per gli autisti. E quindi in questo caso il business case sarebbe chiaro. La domanda che ho sempre fatto è: qual è il business per noi costruttori? Ci sarà davvero gente disposta a spendere migliaia e migliaia di euro per stare comunque seduta nella stessa posizione con le mani sollevate a 8 cm dal volante come Sant’Antonio di Padova? Qual è il senso di tutto ciò per noi, quindi? Quando e se la guida autonoma arriverà a un livello tale da garantire massimo comfort e massima sicurezza allora potrei anche cambiare idea».