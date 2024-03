De Meo: 'Auto elettriche più economiche delle termiche in 10 anni? Che illusi!'

Pensare ad un'auto elettrica più economica rispetto ad una termica in breve tempo è un'illusione solo della politica. Questo in sintesi il pensiero di Luca De Meo, numero uno di ACEA e di Renault, nonché fra i personaggi più influenti dell'industria automobilistica europea.

Luca De Meo ha chiesto alla politica di non rivedere lo stop del 2035, ma in ogni caso vuole essere realista e a suo modo di vedere le vetture green difficilmente saranno economiche prima della data del “ban”.

In occasione di un incontro pubblico con il presidente di Euroelectric e amministratore delegato della società elettrica tedesca E.ON, Leonhard Birnbaum, De Meo ha ricordato come le aziende esistano in quanto fanno soldi: "Se non guadagniamo con le auto elettriche – ha detto – allora si tratterà di una strategia con le gambe molto corte. Dobbiamo accettare che dobbiamo avere margini, non facciamo beneficenza".

Quindi, in merito al prezzo/costo delle green, ha spiegato: "Cercare di rendere in 10 anni le auto elettriche più economiche rispetto a quelle a combustione, su cui lavoriamo da 150 anni, è un'illusione che solo i politici possono avere”.

Parole chiare quelle di Luca De Meo, secondo cui non è possibile ipotizzare una parità di prezzo nel giro di breve termine. Secondo un recente sondaggio le auto elettriche costeranno come le termiche dal 2029, ma stando alle previsioni del manager italiano questo traguardo sembrerebbe irraggiungibile.

Eppure è evidente come nell'ultimo anno siano stati messi in commercio modelli a batteria ben più economici rispetto al passato, e che grazie agli incentivi permettono acquisti attorno ai 20mila euro se non al di sotto di quella cifra.

Nel corso del suo intervento Luca De Meo ha toccato un altro argomento caldo per l'industria automobilistica, quello del peso e delle dimensioni delle auto. “Negli ultimi 20 anni le normative hanno aumentato le dimensioni e il peso delle auto in Europa”, facendo riferimento alle normative sulla sicurezza che hanno obbligato le auto a crescere in dimensione e in peso, e di riflesso, anche nei costi. Secondo De Meo tale aumento dei costi ha comportato anche un preoccupante invecchiamento del parco auto europeo.