De Meo: '2035, non tornate più indietro: investiti mld. Auto low cost? La faremo in bambù'

Il CEO di Renault, Luca De Meo, ha parlato ieri con la stampa italiana dal salone di Ginevra 2024, soffermandosi sulle auto elettriche e la transizione energetica e rilasciando delle dichiarazioni decisamente interessanti.

Il presidente di Acea ha mandato un avviso ai naviganti: “Ci potrebbe essere un ritorno al passato che è altrettanto pericoloso – dice De Meo riferendosi al possibile “annullamento” dello stop di benzina e diesel dal 2035 - tre anni fa ci dicevano che se non avessimo fatto macchine 100% elettriche saremmo diventati degli zombie e adesso tutti quanti si chiedono se l’elettrico funzioni davvero. Quale società che ha rifiutato il progresso ne ha tratto beneficio? Nessuna. Quindi non facciamo questo giochino, perché noi nel frattempo abbiamo investito decine di miliardi e non vogliamo tornare indietro. Siamo d'accordo: probabilmente l'elettrico non sarà il 100% nel 2035, sarà l'80, il 70, il 60, quello che deve essere come in Cina e via così, ma rimarrà una tecnologia dominante”.

Quindi De Meo ha proseguito: “Tutti parlano di riduzione dei costi, ma io parla di incremento della produttività, quella è la battaglia vera dell'Europa, che non se la gioca sui costi, dovete capirlo. Continuate a spingere sul fatto che facciamo una vettura a 10mila euro, non è il nostro gioco, se volete andiamo a produrre in Bangladesh con i telai in bambù, che cosa volete? Perchè spingete solo in questo senso? ora anche i cinesi lo stanno facendo, BYD ha prezzi più alti della Renault”.

Ma l'Europa è in svantaggio per quanto riguarda l'elettricità: “Noi paghiamo l'energia tre vole gli americani e due volte i cinesi se non hai l'energia competitiva sei morto”. Di nuovo sul possibile posticipo del ban dal 2035: “L'unico rischio è quello, tornare completamente indietro, negare, fare un po' i luddisti. Ve lo dico sinceramente, sapete che non sono una persona estremista: sarebbe un grandissimo errore per l'Europa. Perché ci ritroviamo da soli. Guarda quello che magari succederà in Stati Uniti: chiuderanno per non far entrare nessuno. All'università di Economia, alla seconda lezione ti dicono che il protezionismo porta inflazione, inefficienze, non produttività, costi che salgono e ritardi. Mai fare questa scelta”.

Nel corso della chiacchierata si è parlato anche della nuova Renault Twingo in arrivo dal 2026, e a riguardo De Meo ha spiegato: “Per la Twingo stiamo facendo una piattaforma che ci permetta di vendere in maniera profittevole un'elettrica di nuova generazione a meno di 20 mila euro. Una buona parte di questa cosa qua è nella piattaforma della Renault 5, l’Ampere Small. Quindi prendiamo questo pianale, lo accorciamo, cambiamo batteria, motori, elettronica di potenza e possiamo ridurre del 40-50% il costo da qui al 2026”.

Secondo De Meo sarà fondamentale “Tornare a fare delle vetture piccole che la gente può comprare in Europa” e per questo “vale la pena di allearci per condividere costi di investimento o utilizzo di capacità produttive”. Il CEO di Renault ha quindi ribadito il concetto: “Dobbiamo tornare ad avere un mix equilibrato tra macchine premium e macchine che la gente può comprare. E oggi non c'è niente che funzioni a parte la Dacia”.