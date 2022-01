Daymak Spiritus, primo test drive del triciclo elettrico che mina criptovalute

La nuova tecnologia elettrica ha dato modo ad aziende e start-up di proporre veicoli dal design fuori da ogni schema, come ad esempio il Daymak Spiritus, potente triciclo che può raggiungere i 135 km/h.

Non è il primo triciclo elettrico che vediamo sulle nostre pagine, ricorda ad esempio la ElectroMeccanica Solo a tre ruote, un veicolo che sembra una normale vettura uscita in malo modo da uno sfasciacarrozze. La Daymak Spiritus è decisamente più aggressiva della Solo, con un design accattivante che pone la singola ruota posteriore al di fuori del telaio. Ne parliamo perché il Vice Presidente del reparto Ricerca & Sviluppo di Daymak ha pubblicato un video su YouTube definito come "il primo test drive della Spiritus a tre ruote".

Un minuto e mezzo montato e registrato ad arte in cui si vede effettivamente la Spiritus (che ha portiere ad ali di gabbiano) girare sulle strade pubbliche senza timore. Segno che il progetto è più vivo che mai, nonostante non se ne sia parlato per un bel po' di tempo. Un prodotto che potrebbe interessare soprattutto gli appassionati di criptovalute, poiché Daimak lo definisce il primo triciclo elettrico in grado di minare cripto quando è inattivo.

Nei sogni dei produttori, la Spiritus è dunque una vettura che si ripaga da sola, minando Bitcoin (a proposito: Bitcoin è in profondo rosso) in fase di parcheggio. Che vi piacciano o meno le criptovalute, Daymak ha dichiarato di voler costruire 50.000 Spiritus all'anno in Ontario, in Canada, dove spera di creare centinaia di nuovi posti di lavoro assieme ai partner EV Battery Tech e IONIX Pro.