Daymak rivela un'intera gamma di veicoli elettrici: dalla bici all'auto volante

Daymak è una società con sede a Toronto, ed è già ampiamente conosciuta in territorio nordamericano per i suoi veicoli elettrici leggeri e compatti, come bici elettriche, scooter e agili motociclette. Adesso però il brand vuole puntare più in alto attraverso i prodotti della gamma Avvenire.

L'immagine in testa mostra tutti i nuovi mezzi in sviluppo, e si può facilmente intuire attraverso essa il cambio di standard avvenuto all'interno della compagnia canadese. L'estetica dei sei prodotti è molto scura ed elegante, mentre le forme allungate e sinuose, che li contraddistinguono partendo dalla bici fino a concludere con l'avveniristico velivolo.

Di seguito le parole di Aldo Baiocchi, presidente della società dalle origini romane:"L'obiettivo di Daymak è quello di produrre incredibili veicoli green i quali abbiano un impatto positivo sull'ambiente sia per il presente che per le future generazioni. Costruiamo i nostri veicoli per offrire libertà di movimento e la felicità nel guidarli. Siamo molto eccitati di costruire la nostra linea di prodotti qui in Canada, e di creare fino a 500 nuovi posti di lavoro nell'industria Cleantech con il lancio di Daymak Avvenire. Questa mossa ridefinirà il significato dello spostamento tramite il veicolo elettrico. La tecnologica che stiamo sviluppando incorporerà l'energia solare per la nostra linea di veicoli ad abitacolo chiuso per una alternativa efficiente, confortevole ed eco-friendly al classico veicolo tradizionale a emissione di carbonio, e accadrà proprio sulla soglia della nostra casa."

Da un canto siamo felicissimi di poter avere un'anticipazione sul futuro della compagnia, ma d'altra parte avremmo preferito ricevere qualche informazione in più in merito alle specifiche tecniche dei veicoli appena mostrati, in quanto al momento sono davvero scarse. In ogni caso condividiamo con voi ogni dettaglio:

La Daymak Terra è una bici elettrica per ogni tipo di superficie, e la cosa interessante è che include dei pannelli solari per aumentare il range: per il momento si punta ai 100 km per singola carica.

La Daymak Foras è una bici elettrica chiusa, guidabile anche in posizione distesa. Nell'abitacolo c'è spazio per una sola persona, gode di 200 km di autonomia e offre un sistema antifurto GPS con tanto di telecamera di controllo.

Il Daymak Tectus è uno scooter coperto a trazione integrale adatto a ogni tipo di superficie, include pannelli solari collegati alle batterie, garantisce un discreto spazio di carico e permette di percorrere 160 km prima di aver bisogno di una ricarica.

Il Daymak Aspero è un ATV premium sviluppato appositamente per la guida fuoristrada, e si adatta ad ogni situazione climatica possibile e immaginabile. E' capace di scalare montagne, attraversare bassi corsi d'acqua e illuminare la notte con due potenti fari. Anch'esso gode di pannelli solari, ma offre pure un gancio da traino e un bagagliaio posteriore.

La Daymak Spiritus è un'auto elettrica a due posti con due ruote anteriori e una posteriore (proprio come l'apprezzatissima Arcimoto FUV, tra l'altro distrutta da Elon Musk). Secondo il brand sarà l'auto a tre ruote più veloce in assoluto: promette uno scatto da 0 a 96 kmh in 1,8 secondi. Da non sottovalutare poi l'ottima autonomia, che si attesta sui 400 km per singola carica. Non mancheranno aria condizionata, connessione WiFi e un sistema d'intrattenimento.

Infine abbiamo il Daymak Skyrider, che testimonia tutta l'ambizione della casa. Per ora ne sappiamo pochissimo: solo che consentirà di evitare il traffico librandosi nei cieli cittadini.