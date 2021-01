Dax Shepard ha comprato un motorhome da pascià: costa un milione di dollari

Sulle nostre pagine avrete sicuramente letto di camper di lusso, di motorhome sfarzosi e di veicoli assolutamente fuori di testa, e quello del quale vi parliamo oggi rientra assolutamente in tutte e tre le categorie citate.

Il motorhome della galleria di immagini in fondo alla pagina è un gigantesco Foretravel il quale richiede una cifra di circa un milione di dollari, ma Dax Shepard non si è fatto spaventare. Facendo Shepard parte del famoso trio di Top Gear America la sua passione per i motori è indiscutibile, e la conferma dell'acquisto è arrivata al Jimmy Kimmel Live di due giorni fa.

Nel corso dell'intervista il conduttore non si è sbottonato sulle specifiche del Foretravel, ma in base alle foto a nostra disposizione possiamo dire si tratti del Foretravel Presidential Series Realm. Il modello offre un grosso letto, ben due bagni, letti a castello per i piccoli e tanto altro. Purtroppo non possiamo scendere nel dettaglio, poiché il focus principale della compagnia produttrice è quello di garantire un grado di personalizzazione elevatissimo, per cui Shepard potrebbe aver inserito di tutto all'interno dello spazio abitabile.

Riguardo le specifiche tecniche, sul sito dei Foretravel veniamo a conoscenza del fatto che la gamma Presidential Series si basa su unl telaio Spartan K4 605 e monta un poderoso motore Cummins X15 turbodiesel erogante circa 613 cavalli di potenza e 2.643 Nm di coppia. Di serie troviamo stanze con "muri" scorrevoli, parecchie televisioni, tende da sole robotizzate e un sistema di illuminazione interno ed esterno di massimo livello. Nel caso in cui la curiosità vi avesse assalito vi consigliamo di andare a dare un'occhiata al sito ufficiale.

Per restare in tema di motorhome opulenti invece vi rimandiamo al modello fatto apposta per trasportare una supercar: il Vario Perfect Platinum parte da 850.000 euro e può ospitare Porsche 911, Mercedes-AMG GT e macchini di dimensioni simili. In ultimo invece vogliamo menzionare un camper molto più artigianale ma comunque comodo e funzionale: questo veicolo custom offre pure una vasca da bagno.