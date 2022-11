La Davinci DC100 a EICMA 2022: ha un design fuori di testa

Ogni anno, a EICMA si vedono modelli incredibili e dal design fuori dal mondo. All'edizione 2022 appena inaugurata una delle moto che ha subito catturato la nostra attenzione è stata la futuristica DC100 di Davinci Motor: eccola nelle nostre fotografie.

Il produttore cinese di moto elettriche robotiche ad alte prestazioni fa dunque il suo debutto in Europa a EICMA 2022, dove ha portato diverse delle sue DC100, tutte dalle colorazioni accattivanti. Oltre ad avere un design particolare, questa DC100 ha un'accelerazione 0-100 km/h possibile in circa 3 secondi, la velocità massima che può raggiungere invece è di 200 km/h. Ha un'autonomia dichiarata di 400 km, si tratta però di dati calcolati con il ciclo NEDC, in WLTP sarebbero sicuramente meno chilometri. Si può ricaricare presso una colonnina DC e per riportare la batteria al 100% bastano 30 minuti.

A spingere questa speciale DC100 troviamo un motore da 100 kW/135 CV sincrono sviluppato da Davinci Motor e montato direttamente sulla ruota posteriore. Sul fronte tecnologico abbiamo poi funzioni avanzate come il controllo di trazione, CBS e ABS, solo per citarne alcune. La moto ha anche un'altra particolarità: non ha uno schermo LCD, al contrario il quadro strumenti prende vita sul nostro smartphone, che si può sistemare sia in verticale che in orizzontale sul manubrio.

"EICMA è il palcoscenico perfetto per presentare ufficialmente il nostro marchio e prodotto al mercato europeo. Davinci Motor è una start-up che da oltre 7 anni lavora allo sviluppo di una nuova tecnologia e di un nuovo design, e non vediamo l'ora di mostrare al mondo cosa possono fare i nostri veicoli", ha commentato Rosanna Libia, Business Manager Internazionale di Davinci Motor.

Sempre a EICMA 2022 abbiamo visto dal vivo la nuova Aprilia ELECTRICa e la Ducati V21L elettrica della MotoE.