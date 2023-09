Davide Valsecchi di Sky F1 torna nel mirino dei social: colpa di una storia Instagram

Aveva fatto scalpore poche settimane fa la vicenda di Bobbi e Valsecchi, sospesi da Sky dopo una battuta ritenuta sessista nei confronti di una ragazza. Il caso aveva diviso in due il web fra chi aveva condannato il comportamento dei due volti della Formula 1, e chi invece li aveva assolti parlando di critiche eccessive.

Valsecchi venne scagionato dalla ragazza destinataria delle sue battute, ma alla fine Sky decise comunque di sospenderlo per un Gp assieme a Bobbi, facendo poi rientrare il caso.

In queste ore il buon Matteo è finito nuovamente nel mirino dei leoni da tastiera dopo una storia pubblicata dallo stesso sulla sua pagina Instagram, che poi è stata rimossa. Il conduttore di Sky ha realizzato un sondaggio inerente il caso Hermoso, il famoso bacio dato dal numero uno della federcalcio spagnola, Rubiales, alla calciatrice dopo la vittoria dei mondiali di calcio femminili.

L'episodio ha portato alla sospensione dello stesso Rubiales, anche se sono molti coloro che si sono schierati dalla sua parte. In ogni caso Valsecchi ha voluto chiedere un'opinione ai suoi fan pubblicando appunto uno scatto del bacio rubato con tanto di opzioni: “Come la mettiamo? Colpevoli entrambi o lui è un por*o e lei una santa?”.

A qualcuno la storia non è piaciuta e alla fine Valsecchi ha deciso di rimuoverla. Come ben si sa, però, il popolo della rete non perdona e prontamente erano già stati fatti centinaia di screen e vari repost, come quello che trovate in fondo a questa pagina.

Non si sa se anche in questo caso Sky prenderà dei provvedimenti, ma è probabile che alla fine il tutto finisca nel dimenticatoio, anche perchè Valsecchi non ha espresso concretamente una propria opinione sulla vicenda, ma ha semplicemente chiesto il parere dei fan.

Tra l'altro proprio Rubiales è uscito allo scoperto in queste ore, intervistato dalla trasmissione televisiva condotta dal giornalista britannico Piers Morgan. Parlando del famoso bacio a stampo dato alla Hermoso, il numero uno del calcio iberico ha spiegato che si è trattato di un "gesto reciproco" con "intenzioni nobili", ma soprattutto un gesto "al 100% non sessuale", come se l'avesse dato alla sua figlia. Ha ammesso però di non aver agito in maniera diplomatica, reagendo d'istinto alla grande vittoria del mondiale di categoria.