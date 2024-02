Davide Valsecchi saluta Sky Sport F1: 'Non lavorerò più con loro nel 2024, ecco cosa farò'

Le voci si rincorrevano da giorni, Davide Valsecchi e Federica Masolin non lavoreranno più per Sky Sport F1 nel 2024, e alla fine è arrivata la conferma, per lo meno per quanto riguarda l'ex pilota di Gp2.

Dopo i tanti rumors e le indiscrezioni, nella giornata di ieri il buon Davide Valsecchi ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram (che trovate qui sotto), in cui ha confermato le notizie, annunciando appunto il suo addio dopo anni a Sky Sport F1.

Il simpatico pilota non presenzierà quindi più nei vari circuiti di tutto il mondo a commentare dal paddock, assieme alla crew di Sky, le gare delle monoposto di Formula 1, visto che lo stesso sbarcherà in F1TV per raccontare solo alcuni gran premi.

"Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato!", le parole con un pizzico di amarezza del campione 2012 di Gp2, che poi ha aggiunto: "Lavorerò in alcune gare con gli inglesi di F1 TV".

Il classe 1987 dovrebbe vedersi a Imola e a Monza per intervistare i piloti in griglia per la tv ufficiale della Formula 1, ma come annunciato, non sarà più in Sky. Valsecchi ha poi concluso il suo intervento video dicendo: "Per chi è appassionato come me ho aperto un nuovo blog ValseMotori.it, dove parleremo di Formula 1, dei ragazzetti ‘terribili’ della F2 e F3 e di auto".

Davide Valsecchi insieme a Matteo Bobbi era rimasto invischiato nella querelle dei commenti verso una ragazza nel paddock, ma tale episodio certamente non avrà influito sulla fine del rapporto lavorativo con Sky, anche perchè ci sono dei contratti in essere da rispettare che evidentemente terminavano appunto al termine della passata stagione di Formula 1.

A questo punto ci si domanda chi sostituirà Valsecchi e forse anche Federica Masolin, (il cui addio non è stato confermato), e il nome più gettonato sembrerebbe essere quello di Davide Camicioli. In ogni caso nella giornata di oggi Sky dovrebbe rompere gli indugi presentando la squadra motori per la stagione che sta per iniziare, di conseguenza non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo.