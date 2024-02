Davide Valsecchi: 'Addio a Sky? Non è un momento facile, Charles Leclerc mi ha scritto...'

Dopo che la notizia è circolata per giorni, alla fine è arrivata l'ufficialità: Davide Valsecchi non farà più parte del team Formula 1 di Sky. Un duro colpo per tutti gli appassionati, come dimostrato dal grande affetto via social di questi ultimi giorni.

Ed è stato un duro colpo anche per lo stesso. «Non è un momento facile per me – racconta il 37enne ex pilota ai microfoni del Corriere della Sera - però nella vita si cambia e forse era arrivato il momento di farlo. Anche Federica (Masolin ndr) d’altronde è stata spostata sul calcio. È andata così, è il mondo del lavoro. Io ho un modo di fare non molto elegante, non parlo benissimo, spesso esagero, ma non sono una persona che porta rancore. Sono uno vero, istintivo… pensavo fosse la cosa giusta, ma da un paio di mesi non ne sono più così sicuro. Tuttavia ognuno prende la sua strada. A Sky mi hanno sempre trattato bene e poi al mio posto hanno preso persone capaci».

Dalle parole di Valsecchi, sostituito da Davide Camicioli, traspare quindi come la scelta di dire addio a Sky sia stata condivisa, ma evidentemente lo stesso ex campione di Gp2 sembrerebbe non essere più convinto.

Valsecchi è sempre stato percepito come “uno di noi”, ed in effetti era così: «Fin dal primo giorno mi sono imposto una regola, cioè farsi una foto con chiunque me l’avesse chiesta, anche durante una diretta. A Monza arrivavo due ore prima e lasciavo l’autodromo due ore dopo per fare in modo di accontentare tutti», e ancora: «Chi sono io per dire di no a un ragazzo che magari per esserci è partito dalla Sicilia? Tutto questo affetto non me lo meritavo».

E fra coloro che hanno manifestato il loro affetto, anche Charles Leclerc: «Qualche giorno fa mi ha scritto Leclerc. “Valse, ma davvero non farai più parte di Sky? Se hai bisogno del pass per qualche gara, fammi un fischio”. Eppure non l’ho mai risparmiato».

Il quotidiano di via Solferino è quindi tornato sul caso della sospensione di Valsecchi e Bobbi dopo un commento verso una ragazza: «In quel caso non mi trovai d’accordo con il provvedimento preso da Sky – racconta - certo, avevo peccato di stile, ma mi sono sempre considerato una persona buona. Ho due figli piccoli, non vado in giro a cercare avventure, ormai da quelle sono tagliato fuori».

Parole al miele nei confronti del suo ex braccio destro, Federica Masolin: «Lei era semplicemente la più brava, la più talentuosa. Le spiegavi un paio di cose e le rimanevano subito in testa. Quando mi presero a Sky, era una giornalista bravissima ma non una vera intenditrice di motori. Ora ne sa più di me».

Ma con l'addio a Sky, di certo non finisce il lavoro di Davide Valsecchi nel campo delle quattro ruote, che ha già in programma diversi progetti, a cominciare dall'apertura del nuovo sito Valsemotori, quindi: «Sbarcherò anche su YouTube, dove ci daremo dentro. E poi, in alcuni weekend, collaborerò con gli inglesi di F1 Tv, nella speranza di poter rincontrare il mio amico Jacques Villeneuve, che nel frattempo si è trasferito in Italia. Se ho qualche rammarico? Sì, uno solo: mio papà capisce solo l’italiano. Vorrà dire che mi guarderà e basta».